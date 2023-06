VfL Bochum: Masovic kämpft mit Serbien um die EM-Teilnahme

Bochum. Neben Asano ist vom VfL Bochum Erhan Masovic noch aktiv. Er kämpft mit Serbien um die EM-Qualifikation. VfL-Coach Letsch plant fest mit ihm.

Bei der Weltmeisterschaft 2022 war kein Platz im Kader Serbiens für Erhan Masovic. Der Verteidiger des VfL Bochum zeigte sich enttäuscht. Nach einer starken Rückrunde mit dem VfL steht der 24-Jährige nun wieder im Aufgebot seines Heimatlandes.

Am Dienstag reiste er zum Nationalteam. Zwei Partien stehen an: Am Freitag, 16. Juni (20.30 Uhr), findet in der Wiener Generali Arena das Testspiel gegen Jordanien statt. Vier Tage später (Dienstag, 20. Juni) bestreiten Masovic und seine Kollegen das dritte Gruppenspiel in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien. Anstoß in der Ludogorets Arena im bulgarischen Razgrad ist um 20.45 Uhr.

Serbien hat gute Chancen auf die EM-Teilnahme in Deutschland

Serbien führt die Gruppe G nach zwei Siegen aus zwei Partien an, gefolgt von Ungarn, das erst eine Partie absolviert hat (3 Punkte), Montenegro (3), Litauen und Bulgarien (beide 0). Das Team von Trainer Dragan Stojkovic hat gute Chancen, bei der Europameisterschaft im Sommer 2024 in Deutschland dabei zu sein.

Erhan Masovic gab sein Debüt für Serbiens A-Team nach bereits 21 Einsätzen in der U21-Auswahl vor fast genau einem Jahr gegen Slowenien (4:1), es folgte ein zweiter Einsatz gegen Schweden im September (4:1). Er spielte jeweils als Innenverteidiger über die komplette Distanz. Vor der WM sortierte ihn der Coach aber aus. Jetzt hofft der Bochumer auf seinen dritten und vierten Einsatz.

Ist oft Retter in höchster Not: Erhan Masovic klärt hier den Schuss von Karim Onisiwo beim Spiel in Mainz. Foto: Torsten Silz / dpa

Trainer Letsch baute und baut Masovic zum Führungsspieler auf

Unter Trainer Thomas Letsch, der große Stücke auf ihn hält, blühte Masovic wieder auf. In 23 Partien der Bundesliga-Saison 2022/23 war er in der Startelf, meist in der Innenverteidigung, auch mal als Sechser. Sechs Mal wurde er eingewechselt. Und er erzielte vier Treffer, darunter das 2:0 in Köln und das 1:0-Siegtor gegen RB Leipzig. Zudem wurde er, wie Letsch sagte, immer lauter, gab mehr Kommandos, übernahm mehr und mehr Verantwortung an der Seite von Ivan Ordets. Letsch baute und baut ihn zur Führungskraft auf.

Masovic’ Vertrag läuft noch zwei Jahre - Letsch setzt fest auf ihn

Scouts aus Italien, unter anderem, waren bereits im Ruhrstadion, um ihn zu beobachten. Sein Vertrag beim VfL aber läuft noch bis zum Sommer 2025, eine Ausstiegsklausel gibt es nach Informationen dieser Redaktion nicht. Bisher liegt dem Klub kein Angebot für den seit drei Jahren für Bochum spielenden Verteidiger vor, dessen Marktwert transfermarkt.de auf 5 Millionen Euro schätzt – Tendenz steigend.

Der VfL und insbesondere Trainer Letsch setzen fest darauf, dass Masovic auch in der kommenden Saison für Bochum spielt, zumal er im Sommer darauf bei einem Transfer immer noch eine satte Ablösesumme bescheren könnte.

Asano spielt am Donnerstag mit Japan gegen El Salvador

Nachdem Patrick Osterhage wie berichtet verletzungsbedingt die Teilnahme an der Europameisterschaft mit der deutschen U21-Nationalmannschaft verpasst, sind zwei Bochumer noch international am Ball. Neben Masovic spielt Takuma Asano für Japan, und zwar beim Kirin Challenge Cup 2023. Japans WM-Held trifft mit seiner Auswahl an diesem Donnerstag, 15. Juni (12,10 Uhr deutscher Zeit), in Tokio auf El Salvador. Am Dienstag, 20. Juni, 11.55 Uhr deutscher Zeit) folgt ebenfalls in Japans Hauptstadt das Aufeinandertreffen mit Peru.

Trainingsauftakt beim VfL Bochum ist am 5. Juli. Vermutlich dürfen die beiden Nationalspieler etwas später hinzustoßen.

