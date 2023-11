VfL Bochum: Marques setzt auf Rituale und hilft mit Toren

Bochum. In der Frauenfußball Regionalliga steht für Spitzenreiter VfL Bochum das Spiel gegen den Dritten Köln an. Zuletzt gab es die Partie im DFB-Pokal.

Seit Beginn der Regionalligasaison sind VfL Bochums Fußballerinnen ungeschlagen. Als Nächstes treffen sie auf den Tabellendritten Fortuna Köln. Die Stürmerin Anna Marques aus Bochums eigener Talentschmiede spielt oben in der Torjägerliste mit und will auch gegen Köln eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen.

Der VfL Bochum trifft in der Regionalliga als Nächstes auf den Tabellendritten Fortuna Köln (So., 12. November, 16 Uhr, Bochum). Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im DFB-Pokal aufeinander, seinerzeit gewann Bochum nach der Verlängerung (3:2).

Bochum hat sich im Training trotzdem nicht besonders auf Köln vorbereitet. „Wir haben uns noch einmal das Pokalspiel angeguckt, aber sonst haben wir nichts Besonderes gemacht”, sagt Bochums Trainerin Kyra Malinowski. „Wir sind bei unseren Schwerpunkten geblieben und gehen im Training noch einmal das Pressing an und wie wir offensiv neue Lösungen finden.“ Ziel ist es, gegen Köln die Siegesserie aufrechtzuerhalten, Malinowski: „Wir wollen jetzt weiterhin in unserer Erfolgsspur bleiben und alles daran setzen, den nächsten Dreier einzufahren.“

Um gegen Köln die drei Punkte zu holen, will Bochums Stürmerin Anna Marques zeigen, was sie drauf hat. Sie kam erst zu Beginn dieser Saison aus Bochums eigener Talentschmiede in die erste Mannschaft des VfL Bochum. Jetzt belegt sie schon den vierten Platz in der Torjägerliste der Regionalliga.

Marques hat beim VfL Bochum den Sprung geschafft

Malinowski hält viel von der Portugiesin: „Sie ist eine sehr junge, sehr talentierte und wissbegierige Spielerin. Sie hat sich in den vergangenen Monaten bei uns sehr gut weiterentwickelt. Obwohl sie nicht immer auf ihre 90 Minuten gekommen ist, hat sie schon enorm viele Tore gemacht. Wir können, glaube ich, in der Zukunft noch viel von ihr erwarten.“

Die Umstellung aus der Jugend direkt in die erste Mannschaft war groß für die Stürmerin. Marques bestätigt das: „Es war eine große Ehre, dass ich den Sprung machen durfte. Es ist etwas ganz anderes als im Jugendfußball, es ist viel intensiver. Aber es macht sehr viel Spaß.“

Marques spielte in dieser Saison nicht nur für Bochum, sondern auch für die portugiesische U19-Nationalmannschaft. „Es ist immer eine Ehre, mein Land zu repräsentieren. Es ist einfach, besonders für sein Land aufzulaufen, besonders wenn dann die Hymne spielt. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich werde immer mein Bestes geben, wenn ich die Chance bekomme.“

In ihrer ersten Regionalligasaison verfolgt die junge Portugiesin ganz bestimmte Ziele: „Ich möchte so viele Tore wie möglich schießen und uns zum Aufstieg in die zweite Liga verhelfen. Aber ich möchte mich am meisten weiterentwickeln und mich bei den Damen durchsetzen.”

VfL Bochum will gegen Fortuna Köln den nächsten Sieg

Vor jedem Spiel schwört Marques auf zwei Rituale. Zum einen trägt sie immer ein Tape am rechten Arm und zum anderen versucht sie, bevor sie das Feld betritt, auf keine Linien zu treten. Neben ihren Ritualen unterstützt sie aber am meisten ihr Team. Marques: „Ich bin sehr gut in die Mannschaft aufgenommen worden. Das Team unterstützt mich von Training zu Training und von Spiel zu Spiel, besser zu werden. Wir haben eine besonders gute Atmosphäre im Team. Es ist egal, ob mal was daneben geht, wir pushen uns und verfolgen unser Ziel immer zusammen.“

Auch im Spiel gegen Köln will Marques alles geben, um die drei Punkte zu holen: „Egal wann ich im Spiel reinkomme, ich werde alles tun, um das Team zu unterstützen. Wir wollen gegen Köln auf jeden Fall wieder gewinnen.“

