VfL Bochum macht Sommertrainingslager weiter in Südtirol

Bochum. Der VfL Bochum hat die Partnerschaft mit der Ferienregion Bruneck verlängert. Der Club absolviert sein Sommertrainingslager weiter in Südtirol.

Der VfL Bochum wird auch in den kommenden Jahren sein Sommertrainingslager in der Ferienregion Bruneck Kronplatz in Südtirol abhalten. Das gab der Bundesligist nun in einer Pressemitteilung bekannt. Der VfL hat demnach die bestehende Partnerschaft bis 2024 unabhängig von der Ligazugehörigkeit verlängert.

„Wir haben im Trainingslager in der Ferienregion Bruneck optimale Trainingsbedingungen erlebt“, wird VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz zitiert. „Wir waren begeistert von der Region, der tollen Kulisse inmitten der Berge und natürlich der Gastfreundschaft, die uns entgegengebracht wurde.“

Kooperation wurde bereits 2019 geschlossen

2019 hatte der VfL die Kooperation mit der Ferienregion Bruneck Kronplatz geschlossen. Das für 2020 geplante Trainingslager musste dann aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im Sommer dieses Jahres fuhr der VfL zum ersten Mal nach Südtirol, um sich dort eine Woche lang intensiv auf die erste Bundesliga-Saison nach elf Jahren vorzubereiten.

„Das Trainingslager des VfL Bochum ist und wird zukünftig ein Highlight unserer Sommersaison sein“, betonen in der Mitteilung der Präsident der Ferienregion Martin Huber und der Tourismusdirektor Alfred Unterkircher. „Dazu bietet die Partnerschaft eine tolle Möglichkeit, unsere Ferienregion in Bochum und im Ruhrgebiet zu präsentieren. Wir danken, dass der VfL diese Partnerschaft bis 2024 verlängert hat und freuen uns sehr, auch in den nächsten Jahren Gastgeber der Mannschaft in Bruneck zu sein.“

