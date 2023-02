VfL Bochum: Abgang von Lys Mousset perfekt, sehr kurzes Fabian-Statement

Bochum. Stürmer Lys Mousset wechselt auf Leihbasis nach Frankreich. Der Transfer ist offiziell. Für den VfL Bochum endet ein teures Missverständnis.

Das Missverständnis zwischen Fußball-Bundesligist VfL Bochum und Stürmer Lys Mousset hat ein Ende gefunden. Der 26-Jährige wechselt wie erwartet auf Leihbasis in die zweite französische Liga zu Olympique Nimes. Mousset, der während des Winter-Trainingslagers aus dem Kader flog, wird für den Rest der Saison verliehen.

VfL Bochum schmeißt Lys Mousset im Trainingslager raus

Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis Sommer 2024, gilt allerdings nur für die 1. Bundesliga. Mit einem Jahresgehalt von rund einer Million Euro zählt der Franzose zu den Topverdienern in Bochum. Zuletzt durfte der Franzose nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Coach Thomas Letsch hatte den Angreifer suspendiert, nachdem sich dieser mehrere Undiszipliniertheiten geleistet hatte. Im Trainingslager in Jerez de la Frontera brachte Mousset schließlich das Fass zum Überlaufen, indem er eine Trainingseinheit verschlafen hatte. "Wir sind an einem Punkt angelangt, in der wir die Gruppe schützen müssen“, sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian.

Verwunderlich ist es aufgrund der Vorkommnisse nicht, dass sich der Sportchef des VfL Bochum in der offiziellen Mitteilung des Klubs sehr kurz hielt. "Wir wünschen Lys Mousset, dass er sich bei Olympique Nîmes durchsetzen kann und auf Spielzeit kommt", wurde Fabian zitiert.

Für den VfL stand Mousset nicht eine Sekunde in Pflichtspielen auf dem Platz. Nach seiner Ankunft im Sommer präsentierte er sich nie in der körperlichen Verfassung, um in der Bundesliga eine Rolle zu spielen. Sowohl Letsch als auch dessen Vorgänger Thomas Reis gaben Mousset mehrere Chancen - er nutzte keine.

VfL Bochum: Mousset kam als Locadia-Ersatz

Eigentlich sollte Mousset im Bochumer Kader die Lücke von Jürgen Locadia füllen. Der ehemalige U21-Nationalspieler kam mit der Empfehlung von 99 Partien in der Premier League nach Bochum. Zuletzt stand er beim italienischen Erstligisten US Salernitana unter Vertrag. Auch verletzungsbedingt konnte er sich dort nicht durchsetzen.

