VfL Bochum: Losilla und Gamboa präsentieren neue Trikots

Bochum. Der VfL Bochum hat seine neuen Trikots präsentiert. Die normalen Herren-Größen aber gibt es erst im Herbst. Geschäftsführer Kaenzig äußert sich.

Es ist ein (virtueller) Termin, den viele Fans mit Spannung erwarten: Die Präsentation der neuen Trikots für die kommende Saison. Jetzt sind sie auf dem Markt: Der VfL Bochum stellte die Varianten „Flutlicht“ und „Flutlichtblau“ am Montagabend um 18 Uhr auf seinen Online-Kanälen vor. Das sind die Details.

Für den Klub wichtigste und zugleich auffälligste Neuerung ist natürlich der Sponsor. Vonovia steht in schlichten weißen Versalien auf dem dunklen, blauen Trikot und in blauen auf dem hellen, weißen Dress. Der Bochumer Wohnungsriese wurde jüngst als neuer Hauptsponsor und damit als Nachfolger von Tricorp Workwear präsentiert.

Kein klares Heimtrikot - dritte Variante folgt noch

Ein klares Heim- oder Auswärtstrikot gibt es nicht. Wie in der Vorsaison entscheidet sich von Woche zu Woche, in welchem Trikotsatz der VfL in die Partien gehen wird. Es wird auch noch eine dritte Variante geben, das Ausweichtrikot, das Ende dieser Woche noch vorgestellt werden soll. Die Farbe rot ist dabei definitiv aus dem Spiel.

In die Rolle des Models schlüpften neben Legende Michael Ata Lameck, Co-Trainer Frank Heinemann und den Aufsichtsräten und Ex-Profis Martin Kree und Jupp Tenhagen unter anderem Kapitän Anthony Losilla und Rechtsverteidiger Cristian Gamboa.

Losilla und Gamboa präsentieren die neuen Trikots in Flutlichtblau und Flutlicht

Losilla präsentiert mit hängenden Armen das Trikot Flutlichtblau, Gamboa mit verschränkten Armen vor der Brust das Flutlichttrikot - auf dem Bild in Szene gesetzt vom Flutlicht des Vonovia Ruhrstadions. Die weiße Version (Flutlicht) ist ansonsten sehr schlicht gehalten. In der dunkleren Flutlichtblau-Variante sorgen senkrechte Linien für deutlich mehr Abwechslung.

Erstmals tragen werden die Profis eines der neuen Outfits beim Testspiel an diesem Mittwoch gegen den Bonner SC (16 Uhr, Leichtathletik-Platz am Stadion vor 200 Fans).

Produktionsfehler: Standard-Größen für die Herren gibt es erst im Herbst

Der Haken für viele VfL-Fans: Aufgrund eines Produktionsfehlers beim Ausrüster Nike, von dem mehr als 20 Vereine betroffen waren, wird es die neuen Trikots für Männer zunächst nur in der Slim-Fit-Variante geben, also zu gut deutsch: für die schlanke Zunft. Die Trikots im „Standard Fit“ für die Herren-Größen bis 3 XL kommen erst im Herbst in den Verkauf. Nicht betroffen sind die Damen- und Kinderkollektionen.

Positiv: Erstmals gibt es die Trikots auch in Damengrößen sowie in der Größe 3XL, beides nach häufigem Wunsch der Fans, wie Bochums Marketing- und Vertrieb-Direktor Christoph Wortmann erklärt hatte.

Das sagt Geschäftsführer Ilja Kaenzig zur Trikotpanne des Ausrüsters Nike

Die Trikotpanne aber ist ein Ärgernis, das dem Verein Geld kosten könnte. „Wir sind nach elf Jahren wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Da ist es natürlich besonders ärgerlich, dass wir das neue Trikot in den normalen Herren-Größen nicht vor dem Saisonstart vorlegen können“, sagte Ilja Kaenzig, der Sprecher der Geschäftsführung, auf WAZ-Anfrage.

Ob der VfL Bochum Regress-Ansprüche stellen wird, ist offen. Kaenzig betonte: „Ein Fehler in der Produktion, von dem ja zwei Dutzend Klubs betroffen sind und nicht nur wir, kann passieren. Ich hoffe, dass die Nachfrage auch im Herbst noch groß sein wird. Unser Ausrüster Nike war auch in sportlich schlechteren Zeiten stets ein treuer und verlässlicher Partner von uns. Ob wir einen wirtschaftlichen Schaden haben werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das werden wir erst im Herbst bewerten können.“

Der Vertrag mit Ausrüster Nike läuft noch ein Jahr. Die Flutlichtblau-Trikots der Vorsaison waren für Bochumer Verhältnisse ein Kassenschlager. Mehr als 10.000 Trikots der Zweitliga-Meistersaison hat der VfL verkauft bisher, das ist ein neuer Vereinsrekord.

Marketing-Direktor Wortmann erklärt das neue Design

Natürlich hofft der VfL, noch erfolgreicher zu sein mit den neuen Trikots. Deren Optik erklärt Christoph Wortmann in einer Mitteilung des Vereins mit ähnlichen Worten wie im Vorjahr, als man ja das „Flutlichtblau“ neu kreiert hatte.

„Wie bereits in der vergangenen Saison verbinden die Trikots unsere Tradition mit einem modernen Design“, so Wortmann. „Angelehnt an unsere Trikots aus den 1980er-Jahren in der Bundesliga, einer Zeit, in der Fußball einfach nur Fußball war: bodenständig, ehrlich und nahbar. Ein Fußball, wie er eigentlich sein sollte: Keine Nadelstreifen, kein weißes Ballett, kein Brimborium – einfach Castroper Straßenfußball!“ Die Optik der Trikots finde sich in der markanten Optik des Ruhrstadions wieder.

Diese Größen sind erhältlich - und das kosten sie

Die bisher produzierten Trikots in „Flutlichtblau“ und„Flutlicht“ sind ab sofort erhältlich in den Fanshops Stadioncenter und Ruhr Park sowie im Onlineshop des VfL, und zwar in folgenden Größen – für Kinder: 122, 128, 140, 152, 164; für Erwachsene: S, M, L, XL, XXL, XXXL (Herren zunächst nur Slim-Fit-Variante). Zudem bietet der VfL Damentrikots in den Größen XS, S, M, L, XL an. Kindertrikots kosten 54,95 Euro, die für Erwachsene 79,95 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum