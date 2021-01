VfL Bochum: Losilla für Darmstadt-Spiel wieder fit

Bochum Am Samstag eröffnet der Zweitligist das neue Jahr mit einem Heimspiel gegen Darmstadt. Der Kapitän kann spielen. Riemann-Sperre im Pokal offen.

Thomas Reis vertraute seinen Spielern, dass sie es beim Jahreswechsel nicht zu bunt getrieben haben. Das eine oder andere Bierchen würde es bei so einer Gelegenheit normalerweise geben, sagte der Trainer des VfL Bochum am Freitag. "Aber das war diesmal definitiv nicht der Fall." Wäre auch schlecht gewesen: Schon am Freitag ging es für die Zweitliga-Fußballer wieder auf den Trainingsplatz, am Samstag (13 Uhr/Sky) wird es ernst: Dann kommt der SV Darmstadt 98 ins Ruhrstadion.

Kapitän Anthony Losilla meldete sich nach der kurzen Winterpause ebenfalls fit zurück. Beim DFB-Pokalkrimi in Mainz kurz vor Weihnachten musste der 34-Jährige verletzt ausgewechselt werden. "Er hatte einen Schlag abbekommen", sagt Reis. Der defensive Mittelfeldspieler kann aber wieder wie gewohnt mitwirken. Ebenso Torjäger Danny Blum, der vor dem Jahreswechsel nur individuell trainieren konnte. Die Ausfälle von Tarsis Bonga, Vasilios Lampropolous und Stürmer Sama Novothny stehen hingegen fest.

DFB-Pokal: Revierderby gegen BVB, Schalke oder Essen möglich

Fest steht auch, dass Torwart Manuel Riemann in der Liga gegen Darmstadt spielen kann. Wie lange er im Pokal nach seiner Roten Karte gesperrt wird, steht noch nicht fest. Der DFB werde sich zur Sperre nach dem 4. Januar äußern, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Am 3. Januar wird das Achtelfinale ausgelost. Der VfL könnte es mit den Revierklubs Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Regionalligist Rot-Weiss Essen zu tun bekommen. Einen Wunschgegner nennt Schindzielorz nicht: "Zu Weihnachten habe ich mir genug gewünscht."

Aber erstmal Darmstadt: VfL-Trainer Reis hat großen Respekt vor dem Tabellenzehnten: "Das ist ein Gegner, der uns alles abverlangen wird", sagt der 47-Jährige. Zuletzt konnte das Team des Ex-Kölners Markus Anfang drei Spiele gewinnen, darunter war ein 0:4-Sieg gegen das Spitzenteam Greuther Fürth. "Markus Anfang versucht, mit der Mannschaft Fußball zu spielen", lobt Reis. Das anfängliche "Harakiri" habe das Team eingestellt. "Wenn man sie lässt, können sie jede Mannschaft auseinandernehmen."

VfL Bochum: Reis will den Schwung mitnehmen

Im Januar erwartet den VfL ein straffes Programm mit sechs Spielen. Von richtungsweisenden Wochen möchte Reis nicht sprechen: "Jedes Spiel ist wichtig." Den Schwung aus den vergangenen Wochen möchte Reis aber sehr gerne mitnehmen. Mit einer eingespielten Formation konnte sich der VfL zuletzt oben in der Tabelle festsetzen. Reis' Neujahrsvorsatz klingt deshalb ganz simpel: "Kein Stück nachlassen, weiter Gas geben." Er wolle oben dran bleiben: "Das ist das große Ziel."

Schindzielorz: Holtkamp-Leihe noch nicht entschieden

An diesem Ziel wird Eigenwächs Lars Holtkamp wohl erstmal nicht mehr mitwirken. Wie der Reviersport erfuhr, soll der 19-Jährige an den Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen werden. Sport-Geschäftsführer Schindzielorz hielt sich auf der Pressekonferenz bedeckt: "Es ist nichts hundertprozentig entschieden."