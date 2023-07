VfL Bochum: Losilla bleibt Kapitän - Das sagt Letsch

Schalke startet am Freitag gegen den HSV vor Zehntausenden in die zweite Bundesliga. Der VfL Bochum bereitet sich derweil in einem 3000-Seelen-Dorf auf die anstehende Bundesligasaison vor. In der aktuellen Folge schildert unser Bochum-Experte Ralf Ritter seine Eindrücke aus dem Trainingslager in Südtirol und analysiert den Kader des VfL. Außerdem hat Schalke-Reporter Robin Haack Infos zum Baumgartl-Transfer und zu Assan Ouedraogo, dem 17-jährigen Supertalent der Schalker. Moderiert wird die Folge von Nils Halberscheidt.

Gais/Südtirol. Eine Überraschung ist es nicht: VfL Bochums Trainer Thomas Letsch hat Anthony Losilla erneut zum Kapitän bestimmt. Oermann fällt länger aus.

Trainer Thomas Letsch hat Anthony Losilla (37) erneut zum Kapitän des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum für die kommende Saison 2023/24 bestimmt. Dies erklärte der Coach nach der Vormittags-Einheit im sonnigen Südtiroler Gais.

„Mir ist wichtig zu betonen, dass er nicht wieder Kapitän ist, weil er immer Kapitän war, schon lange Verein oder der Älteste ist“, erklärte Letsch seine Entscheidung für den Mittelfeldspieler, der seit 2014 beim VfL Bochum vorangeht. Sondern: „Toto ist ein absoluter Vorzeigespieler, der sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Er ist eine absolute Führungsperson dieser Mannschaft. das hat er auch letzte Saison gezeigt, auf und neben dem Platz. Deshalb war für mich klar, dass er wieder Kapitän wird.“

Anthony Losilla (l.) geht beim VfL Bochum im Training in Gais weiter voran. Er bleibt Kapitän. Foto: ennis Ewert/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Mannschaftsrat ist gewählt - Ergebnis-Bekanntgabe steht noch aus

Anschließend wurden am Donnerstag beim Teamabend nach dem Rafting am Nachmittag die Stellvertreter und der Mannschaftsrat von den Spielern untereinander gewählt. Das Ergebnis liegt offiziell noch nicht vor, soll aber im Laufe des Tages noch erklärt werden. Wir werden den Text dann aktualisieren.

Trotz neuer Konkurrenz im Mittelfeldzentrum zählt Losilla auch in dieser Vorbereitung wieder zu den Säulen im Team des VfL. Losilla wurde unter Trainer Robin Dutt erstmals Kapitän zur Saison 2018/19 als Nachfolger von Stefano Celozzi. Seitdem trägt er die Binde.

Vier Spieler fallen beim Testspiel gegen Parma aus - Oermann fehlt ein bis zwei Wochen

Ebenso wie Kevin Stöger dürfte der defensive Mittelfeldmann, der auch zwischen den Räumen viel unterwegs ist, Kommandos gibt und kopfballstark ist, auch in der kommenden Saison zunächst weiterhin gesetzt sein. Das erste Pflichtspiel des VfL steigt in zwei Wochen im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld (12. August), eine Woche später geht es in der Liga in Stuttgart los.

Am Samstag steigt das Testspiel gegen Parma Calcio in Brixen (17 Uhr). Nicht dabei sein werden Moritz-Broni Kwarteng, Moritz Broschinski, Mats Pannewig (alle im individuellen Training) und Tim Oermann. Der 19-jährige Innenverteidiger hatte aber wohl Glück im Unglück, als er sich am Dienstag im Training an den Adduktoren verletzte. Nach mehreren Untersuchungen steht fest, so Letsch, dass Oermann „wohl ein bis zwei Wochen ausfällt“. Trotz nur drei gesunden und gestandenen Innenverteidigern im Kader will der Coach am Samstag gegen Calcio wieder mit einer Dreier-/Fünferkette loslegen.

Sein Comeback geben soll Philipp Förster, voraussichtlich wird er in den letzten 20 Minuten eingewechselt, erklärte Letsch. Förster ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining.

