VfL Bochum: Ligapokal-Termine der U17 und U19 stehen fest

Bochum. In der vergangenen Saison gab es kaum Spiele für die U19 und U17 des VfL Bochum. Nun hat sich der Verband eine Sonderspielrunde überlegt.

In der vergangenen Saison konnten sich die Talente des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Bochum kaum zeigen. Die Spielrunde in der Bundesliga wurde wegen der Coronapandemie schnell beendet, danach gab es auch keine Testspiele mehr. Der Westdeutsche Fußballverband hat daher die Saison in den West-Staffeln der A- und B-Junioren-Bundesligen um eine Sonderspielrunde ergänzt.

Der Verband hat den NRW-Ligapokal angesetzt. An ihm nehmen auch die U19 und die U17 des VfL Bochum teil.

Bundesligen erneut mit einfacher Runde

Heiko Butscher, Trainer der U19 des VfL Bochum, begrüßt das neue Format. „Die Jungs brauchen Spiele. Jedes Testspiel hilft.“ Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es in den Bundesligen mit je 17 Teams erneut nur zu einer einfachen Runde kommen wird.

In beiden Altersklassen gehen 16 Mannschaften in je vier Gruppen an den Start. Der Gruppensieger qualifiziert sich jeweils für das Halbfinale. Gespielt wird Jeder gegen Jeden.

Bei den A-Junioren spielt Bochum in der Gruppe 4 gegen FC Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen. Bei den B-Junioren treffen die Bochumer ebenfalls in der Gruppe 4 auf die SG Unterrath 12/24, FC Hennef 05 und DSC Arminia Bielefeld.

Die U19 im Überblick:

Gruppe 1: FC Schalke 04, MSV Duisburg, DSC Arminia Bielefeld, SC Fortuna Köln

Gruppe 2: Borussia Mönchengladbach, SC Paderborn 07, 1.FC Köln, Rot-Weiß Oberhausen

Gruppe 3: Borussia Dortmund, SC Preußen Münster, Bayer 04 Leverkusen, TSV Alemannia Aachen

Gruppe 4: VfL Bochum 1848, FC Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen

Die Spiele der VfL U19:

VfL – Rot-Weiss Essen (So. 08.08. – 11 Uhr)

FC Viktoria Köln – VfL (So. 15.08. – 11 Uhr)

VfL – Fortuna Düsseldorf (So. 22.08. – 11 Uhr)

Die Halbfinals finden am Sonntag 5. September statt, das Finale am Samstag, 20. November, statt.

Die Gruppen der B-Junioren:

Gruppe 1: Borussia Dortmund, SV Lippstadt 08, 1.FC Köln, Rot-Weiss Essen

Gruppe 2: Fortuna Düsseldorf, SC Preußen Münster, Bayer 04 Leverkusen, TSV Alemannia Aachen

Gruppe 3: FC Schalke 04, SC Fortuna Köln, Borussia Mönchengladbach, SC Paderborn 07

Gruppe 4: VfL Bochum 1848, SG Unterrath 12/24, FC Hennef 05, DSC Arminia Bielefeld

Die Spiele der VfL U17:

VfL – SG Unterrath 12/24 (So. 08.08. – 15 Uhr)

VfL – FC Hennef 05 (So. 15.08. – 13 Uhr)

VfL – DSC Arminia Bielefeld (Sa. 21.08. – 11 Uhr)

Die Halbfinals finden am Sonntag, 29. August statt, das Finale am Sonntag, 5. September.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum