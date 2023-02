VfL Bochum: Letsch schwärmt von Heimspielen - Grönemeyer "etwas ganz Besonderes"

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Samstag nach zwei Niederlagen in Folge auf die TSG Hoffenheim. Die gute Nachricht: Es wird im Ruhrstadion gespielt.

Der VfL Bochum geht in seine zweite Englische Woche in Reihe. Nach dem Dreierpack mit den Spielen gegen Hertha BSC, Bayer Leverkusen und FSV Mainz 05 wird der kommende Dreierpack noch ein wenig anspruchsvoller. Dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, Samstag, 15.30 Uhr, folgen das DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch und das Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Bayern München. Nur zu gerne würde VfL-Trainer Thomas Letsch erneut mit einem Sieg in die Woche starten.