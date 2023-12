Bochum Kevin Stöger wird dem VfL Bochum in Leverkusen fehlen. Philipp Förster rückt in den Kader. In der Abwehr sind fast alle Spieler einsatzbereit.

Vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen kann Thomas Letsch, Cheftrainer des VfL Bochum, fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Bis auf Michael Esser, Lys Mousset und Ivan Ordets sind alle Spieler gesund und stehen zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich am Ende eines langen Jahres“, sagte Letsch. Außerdem werde Kevin Stöger wegen einer Gelbsperre fehlen.

VfL Bochum: Abwehrfrage geklärt – Alle Spieler einsatzbereit

In der Abwehr kann Letsch auf alle Spieler, außer den verletzten Ivan Ordets, zurückgreifen. Auch auf Bernardo Junior, der am vergangenen Montag im Training fehlte. Der Abwehrspieler sei von der Erkältungswelle nicht verschont geblieben. „Das geht schon länger. Es war ein Tag, an dem es ihm richtig schlecht ging. Gestern haben wir ihn aus Vorsichtsgründen noch einmal drin gelassen. Er hat sich aber gut erholt“, sagte Letsch.

Erhan Masovic sei nach seiner Erkältung ebenfalls wieder einsatzbereit. Der Serbe konnte mit der Mannschaft trainieren. Beim 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin fiel er noch aus. Für das Spiel gegen Bayer Leverkusen könnte der erfahrene Abwehrspieler eine Option sein.

Aber auch Tim Oermann habe mit einer guten Leistung in der Defensive im Spiel gegen Union Berlin überzeugt. „Es ist schön zu sehen, wie ein junger Kerl, der ins kalte Wasser geworfen wird, zum ersten Mal von Anfang an spielt, so eine Leistung runterspult“, sagte Letsch. „Deshalb entweder der eine oder der andere oder beide. Oder keiner.“

VfL Bochum gegen Leverkusen: Philipp Förster kehrt in den Kader zurück

Wie die Startelf gegen Leverkusen aussehen wird, verrät Letsch nicht. Was aber feststeht, ist, dass Philipp Förster in den Kader zurückkehren wird. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am 26. November im Kader und auf dem Platz. Er könnte für den gelbgesperrten Kevin Stöger nachrücken.

