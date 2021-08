VfL Bochum leiht Linksfuß Stafylidis für eine Saison aus

Bochum. Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum frischt seinen Kader weiter auf. Auf Leihbasis kommt Konstantinos Stafylidis von der TSG Hoffenheim.

Zuletzt wurde berichtet, dass der VfL Bochum kurz vor einem Leihgeschäft mit dem VfL Wolfsburg steht. Elvis Rexhbacaj sei quasi bereits im Anflug. Am Sonntag nun vermeldet der Bundesliga-Aufsteiger ein anderes Leihgeschäft: Von der TSG Hoffenheim kommt Konstantinos Stafylidis für eine Spielzeit.

Der 27-jährige Grieche ist ein Linksfuß und hat 32 Ma.l für die griechische Nationalmannschaft gespielt. In der Bundesliga absolvierte er bislang 60 Spiele für Bayer Leverkusen, den FC Augsburg sowie Hoffenheim. Darüber hinaus hat er in Griechenland und England in der jeweiligen ersten Liga gespielt.

Laufbahn beginnt in Leverkusen

Seine Bundesligakarriere begann in Leverkusen. Leverkusen verpflichtete ihn 2012, lieh den damals 18-Jährigen sofort wieder an seinen Stammverein PAOK Saloniki aus.

Nach den Stationen Leverkusen, FC Fulham (Leihe), Augsburg und Stoke City (Leihe) wechselte er vor zwei Jahren zur TSG Hoffenheim. Mit Saloniki und Augsburg spielte er international. Er kommt auf sieben Einsätze in der Europa League.

Entsprechend zufrieden ist Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, mit der Verpflichtung. „Konstantinos Stafylidis erfüllt unser Anforderungsprofil: Er ist top ausgebildet, kennt die Bundesliga, verfügt zudem über internationale Erfahrung und erhöht die Qualität in unserem Kader. Er ist ein Mentalitätsspieler und zudem flexibel einsetzbar, sowohl auf der gesamten Außenbahn als auch im Mittelfeld.“

