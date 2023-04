VfL Bochum Leihspieler: Oermann ist gesetzt, Mousset trifft

Bochum. Für die Leihspieler des VfL Bochum läuft es. Tim Oermann bleibt gesetzt, Hartwig bleibt Erster und Mousset hat erstmals getroffen.

Es läuft für die Spieler, die der VfL Bochum aus unterschiedlichen Gründen bis zum Saisonende ausgeliehen hat. Zumindest für die meisten. Bei drei Akteuren scheint sich der Wechsel auf Zeit jedenfalls gelohnt zu haben.

In der österreichischen Bundesliga haben Meisterrunde und Abstiegsrunde begonnen. Tim Oermann, vom VfL Bochum bis zum Ende der Saison ausgeliehen an den Wolfsberger AC, stand nun das erste Spiel der Abstiegsrunde, der sogenannten Qualifikationsrunde, an.

Oermann bleibt gesetzt. Seit seinem Wechsel nach Österreich hat er in allen acht Partien, sieben in der Liga, einer im Pokal, in der Startelf gestanden. Und das unabhängig davon, welcher Trainer bei den Wolfsbergern an der Seitenlinie steht. Als Oermann in der Winterpause wechselte, war Robin Dutt Trainer. Er musste inzwischen gehen, Manfred Schmid hat das Traineramt übernommen.

Im ersten Spiel der Qualifikationsrunde setzte sich Wolfsberg mit 1:0 gegen den SV Ried durch. Weiter geht es für Oermann und sein Team am Freitag, 7. April, mit dem Auswärtsspiel bei WSG Tirol.

Luis Hartwig macht sein zehntes Saisontor

Für Luis Hartwig sind beim SKN St. Pölten die Spiele in der 2. österreichischen Liga weitergegangen. St. Pölten hatte ein Auswärtsspiel beim SV Lafnitz und spielte 2:2. Hartwig machte im zweiten Abschnitt das 1:0, es war sein zehntes Saisontor. Zehn Minuten vor dem Ende wurde er ausgewechselt, da hatte sein Team gerade zum 2:2 ausgeglichen.

Weiter geht es für Hartwig und sein Tram am Freitag, 7. April, mit dem Heimspiel gegen First Vienna FC. SKN St. Pölten liegt nach dem 21. Spieltag auf Platz eins, hat einen Punkt Vorsprung vor Blau-Weiß Linz und zwei Punkte Vorsprung vor dem Grazer AK.

Lys Mousset war lange das Sorgenkind und Unruhe-Bringer bei den Bochumer. Im Trainingslager zog Trainer Thomas Letsch die Reißleine: Mousset wurde in die zweite französische Liga zu Olympique Nimes ausgeliehen. Auch da geht es für ihn gegen den Abstieg.

Moritz Römling feiert sein Comeback bei Rot-Weiss Essen

Immerhin konnte er jetzt sein erstes Tor feiern. Beim 4:0-Sieg gegen den FC Annecy erzielte er das 3:0. Nimes kletterte dadurch auf Platz 18, hat vier Punkte Rückstand auf den ersten Abstiegsplatz.

Wieder besser läuft es für Moritz Römling. Ihn hat der VfL an den Drittligisten Rot-Weiss Essen ausgeliehen. Beim 2:0-Sieg der Essener gegen den SC Freiburg II spielte er durch. Es war erster Einsatz seit dem 9. September.

