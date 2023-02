VfL-Bochum-Flop Lys Mousset liefert Vorlage beim Debüt

Bochum. Lys Mousset war beim VfL Bochum ein Missverständnis. Er wurde nach Nimes ausgeliehen. Dort läuft es besser. Er bereitete beim Debüt ein Tor vor.

Es sollte ein Transfer-Coup werden, mündete allerdings in einem großen Missverständnis. Der VfL Bochum hatte Sorgen-Stürmer Lys Mousset nach unprofessionellem Verhalten und einem halben Jahr ohne Pflichtspiel-Einsatz in Frankreichs zweite Liga zu Olympique Nîmes verliehen. Dort gab der 27-Jährige am Wochenende sein Debüt.

Kurz nach Beginn der laufenden Saison hatte der VfL den Franzosen trotz seines Rufes als Skandalprofi mit der Hoffnung verbunden, der Mannschaft eine weitere Facette im Sturm hinzugefügt zu haben. Ablösefrei verpflichtet, wurde Mousset mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet.

Den damaligen Verantwortlichen – das waren der damalige Sportchef Sebastian Schindzielorz und der damalige Trainer Thomas Reis – war bewusst, dass der 27-Jährige Zeit brauchen würde, um nach einer längeren Spiel-Pause wieder fit genug für die Bundesliga zu werden. Dass es bis zum Winter nicht klappen würde, darf als Worst-Case-Szenario bezeichnet werden.

VfL Bochum leiht Mousset an Olympique Nîmes aus

Reis-Nachfolger Thomas Letsch befand bereits kurz nach seiner Ankunft Ende September: „Er ist einfach nicht so fit, dass er der Mannschaft helfen kann.“ Die Folge für Mousset war Individual- statt Mannschaftstraining. Seinen einzigen Einsatz im Bochum-Trikot bestritt er im ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen PEC Zwolle.

45 Minuten stand er in diesem Spiel auf dem Platz. Er zeigte sich technisch versiert, offenbarte aber ordentlich Luft nach oben, was die Fitness anbelangt. Die Konsequenz war, dass er bei den folgenden Testspielen der Bochumer nicht mehr im Kader stand und stattdessen jeweils Einzel-Training absolvieren durfte.

Das Fass zum Überlaufen brachte dann sein Zuspätkommen zu einer Einheit im Wintertrainingslager in Spanien. Dass Mousset überhaupt mitfahren durfte, war schon überraschend. Dann aber musste er vorzeitig abreisen. Letsch suspendierte ihn nach dem neuerlichen unprofessionellen Verhalten.

Mit Nîmes Olympique wurde kurz vor Transferschluss ein Abnehmer auf Leihbasis gefunden. Der Leihvertrag endet zum Ende dieser Saison. In der französischen Ligue 2 bestritt der Mittelstürmer nun sein erstes Pflichtspiel seit über einem Jahr.

Letztmalig stand er bei Sheffield United am 6. November 2021 bei einem Pflichtspiel auf dem Platz. Gegen den Tabellenletzten Rodez AF spielte Mousset in der zweiten französischen Liga von Beginn an, insgesamt 75 Minuten. Er bereitete den Treffer zum 1:1 Endstand vor. Seine Mannschaft steht durch den verpassten Sieg auf einem Abstiegsplatz.

