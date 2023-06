VfL Bochum lässt Jannes Horn zum 1. FC Nürnberg ziehen

Bochum. Tiefe Spuren hat Jannes Horn beim VfL Bochum nicht hinterlassen. Nach nur drei Pflichtspieleinsätzen wechselt er nun fest zum 1. FC Nürnberg.

Überraschend kommt diese Nachricht nicht. Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Jannes Horn aufgelöst. Der 26-Jährige wechselt nun fest zum 1. FC Nürnberg. Er war bereits seit Januar diesen Jahres für die Rückrunde 2022/23 an den Zweitligisten ausgeliehen. Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL Bochum, hatte zuletzt bereits betont, bei einem möglichen Wechselwunsch von Horn gesprächsbereit zu sein.

Jannes Horn war im Sommer 2022 ablösefrei vom 1. FC Köln zum VfL gewechselt. Für die Bochumer kam er, auch verletzungsbedingt, nur zu drei Pflichtspieleinsätzen.

Lettau zum Wechsel: „Jannes hat um seine Freigabe gebeten, weil er in Nürnberg bessere sportliche Perspektiven für sich sieht. Wir haben seinem Wunsch entsprochen, zumal er schon seinen Teil zum Klassenerhalt des FCN beitragen konnte und sich die Leihe somit als produktiv herausgestellt hat. Wir wünschen ihm alles Gute, er ist jederzeit an der Castroper Straße herzlich willkommen.“

Jannes Horn wird so in der Mitteilung der Nürnberger zum Wechsel zitiert: „Seit dem ersten Tag in Nürnberg ist bei meiner Familie und mir der Eindruck entstanden, dass wir hier heimisch werden können. Ich bin sehr froh, dass die Festverpflichtung geklappt hat. In diesem Zusammenhang möchte ich neben den Verantwortlichen beim Club auch dem VfL Bochum danken, dass der Wechsel zustande kommen konnte. Ich wollte unbedingt zurück zum FCN.“

Für Horn, der beim VfL Bochum noch ein Jahr Vertrag hatte, dürfte eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich fällig geworden sein. Er unterschrieb bei den Nürnbergern einen Vertrag bis mindestens 2025. Die beide Vereine hatten über die Höhe der Ablösesumme Stillschweigen vereinbart.

Der Kaderstand des VfL Bochum für 2023/24

Tor: Manuel Riemann (34, Vertrag bis 2025), Michael Esser (35, Vertrag bis 2024), Niclas Thiede (24, Vertrag bis 2027)

Innenverteidigung/Außenverteidigung/Schienenspieler: Felix Passlack (24/bis 2025), Noah Loosli (26/bis 2026), Erhan Masovic (24/bis 2025), Danilo Soares (31/bis 2024), Cristian Gamboa (33/bis 2024), Jordi Osei-Tutu (24/bis 2025), Tim Oermann (19/bis 2026), Moritz Römling (22/bis 2024), Mohammed Tolba (18/bis 2025, fällt mit Kreuzbandriss lange aus), Ivan Ordets (30/bis 2024, Option auf zwei weitere Jahre)

Mittelfeldzentrum: Anthony Losilla (37/bis 2024), Patrick Osterhage (23/bis 2026), Kevin Stöger (29/bis 2024), Philipp Förster (28/bis 2024), Jacek Goralski (30, bis 2024), Mats Pannewig (18/bis 2025), Matus Bero (27/2027)

Angriff mit Flügelstürmern: Lukas Daschner (24/bis 2026), Moritz-Broni Kwarteng (24/ bis 2027), Gerrit Holtmann (28/bis 2025), Takuma Asano (28/bis 2024), Philipp Hofmann (30, bis 2024), Simon Zoller (31/bis 2024), Christopher Antwi-Adjei (29/bis 2024), Moritz Broschinski (22/bis 2026), Luis Hartwig (20/bis 2024), Lys Mousset (27/bis 2024; vorerst verletzt, spielt sportlich keine Rolle)

Trainer: Thomas Letsch (54, bis 2024)

Co-Trainer: Jan Fießer (36, bis 2024)

