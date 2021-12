VfL Bochum: Kostas Stafylidis positiv auf Corona getestet

Abwehrspieler Kostas Stafylidis verpasste den Trainingsauftakt des Bundesligisten VfL Bochum. Er wurde in seiner Heimat in Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der Klub mit.

Stafylidis sei in seiner Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der VfL Bochum am Montag per Twitter mit. "Stafy muss zunächst in Griechenland bleiben", hieß es weiter. Eine Einreise nach Deutschland sei bisher nicht möglich. "Rückkehr frühestens Anfang Januar."

Am Montag startete der Aufsteiger nach superkurzer Weihnachtspause wieder mit dem Training. Bochum empfängt im ersten Match der Rückrunde am 9. Januar (17.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Ob Stafilydis bis dahin wieder fit wird, ist ungewiss. "Wir wünschen einen weiterhin milden Verlauf", teilte der VfL mit. (fs)

