VfL Bochum kooperiert mit Olympiastützpunkt Wattenscheid

Niko Bozickovic (v.r.) ist einer der Spieler aus dem Talentwerk des VfL Bochum, die am Olympiastützpunkt in Wattenscheid untergebracht sind.

Bochum. Bis zu neun Spieler aus dem Talentwerk des VfL Bochum sind am Olympiastützpunkt in Wattenscheid untergebracht. Zum Training geht es per Shuttle.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich bei der Nachwuchsarbeit beim VfL Bochum einiges getan. Der Bundesligist will sich auch dort noch professioneller aufstellen, hat daher die Infrastruktur ausgebaut und die Anzahl der Mitarbeiter erhöht. Als einen wichtigen Baustein sehen die Verantwortlichen um Dominik Horsch, Leiter Strategie und Entwicklung des Talentwerks, dabei auch die neue Kooperation mit dem Olympiastützpunkt Westfalen in Bochum. Sie ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt.

Der Bundesligist hat im dortigen Internat drei neue Wohnungen eingerichtet. Die neun Zimmer werden von Spielern der U15, U16, U17 und U19 bewohnt und rund um die Uhr betreut. Derzeit sind jeweils ein Spieler aus der U15 und U16, drei weitere aus der U17 und insgesamt vier Nachwuchsspieler aus der U19 in Wattenscheid. Damit die Spieler sich auf Anhieb im Internat möglichst wohlfühlen und eine Verbindung zum Verein entstehen kann, wurden die Wohnungen neu möbliert und im VfL-Design gestaltet.

Laut Aussage des Clubs sind zum Beginn der Kooperation die drei Wohnungen erstmal die Obergrenze. Allerdings soll im Laufe der nächsten Monate überprüft werden, ob die Anzahl der Wohnungen ausreicht. Der Fokus soll aber laut VfL Bochum weiterhin auf den besten Spielern der Stadt, der näheren Umgebung und des weiteren Ruhrgebiets liegen. Das Internat soll eine Ergänzung für Spieler mit überregionaler Herkunft sein.

Seit 2016 und bis zum Ende der vergangenen Saison waren bis zu vier Nachwuchsspieler im Talentwerkhaus des VfL untergebracht. Das Ehepaar Monika und Michael Böttcher, das sich im Talentwerkhaus um die Spieler kümmerte, hat nun andere Aufgaben im Verein übernommen. Michael Böttcher ist Chefmaterialwart des Talentwerks und Betreuer der U14 des VfL Bochum. Monika Böttcher arbeitet nun im internen Service beim VfL.

Großteil der Internatsspieler des VfL Bochum geht auf Schulen in Wattenscheid

Da bei der Jugend die Anforderungen größer wurden und mehr Spieler Unterbringungsmöglichkeiten benötigen, ist der VfL eine neue Kooperation mit dem Olympiastützpunkt eingegangen. Bis 2016 hatte es sie bereits gegeben. „Hier werden die Spieler aus dem Talentwerk optimal betreut und die Entfernung vom Stützpunkt zu den Schulen ist nicht sehr weit“, heißt es vom VfL.

Der Großteil der U-Spieler im Internat geht auf die Schulen in Bochum-Wattenscheid. Es gibt aber auch Internatsspieler, die auf das Alice-Salomon-Berufskolleg in der Nähe des Vonovia Ruhrstadions gehen. Ein Spieler aus dem neuen Internat geht auf eine Schule außerhalb von Bochum. Für die Fahrten zum Training hat der Verein einen Shuttle-Dienst eingerichtet.

Frederick Raymond, seit 1. August 2023 Athletenbetreuer im Talentwerk und erster Ansprechpartner für die Internatsspieler: „Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Talentwerks, sowie dem pädagogischen Team des OSP, haben unsere Spieler die bestmögliche Rundum-Betreuung. Durch meine regelmäßige Anwesenheit sorge ich dafür, dass eine direkte Verbindung zum Verein besteht und unsere Spieler unmittelbar versorgt und betreut werden.“

