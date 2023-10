VfL Bochum: Keven Schlotterbeck macht für die Fans eine klare Ansage

Bochum. Die Saisonvorbereitung absolvierte Keven Schlotterbeck noch für den FC Freiburg. Am Samstag trifft er mit dem VfL Bochum auf seinen Heimatklub.

Den leichten schwäbischen Dialekt kann Keven Schlotterbeck nicht verstecken. Im Ruhrgebiet mag der etwas komisch daherkommen, hier wo „datt“ und „watt“ zum guten Ton gehören. Bei seinem Trainer Thomas Letsch, der wie der Innenverteidiger aus der Nähe von Stuttgart kommt (beide Heimatorte trennen nur gut 13 Kilometer), dürften hingegen Heimatgefühle aufkommen – und davon wird es wohl in den vergangenen zwei Wochen einige gegeben haben. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg heute (15.30 Uhr/Sky) haben die Gesprächsminuten zugenommen. Schlotterbeck war als Trainerflüsterer gefragt. „Ich war fünf Jahre in Freiburg. Klar, dass es deshalb einen intensiveren Austausch in diesen Tagen mit dem Trainer gab und ein, zwei spezifische Fragen geklärt wurden“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.