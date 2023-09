VfL Bochum: Keumo feiert Startelfdebüt in Deutschlands U17

Bochum. Fünf Spieler des VfL Bochum sind auf Länderspielreise, drei Profis und zwei Nachwuchsakteure. Die beiden kamen nun zu ihrem ersten Länderspiel.

Der Trainingsplatz beim VfL Bochum ist auch in dieser Länderspielpause gut gefüllt. Mit Matus Bero, Takuma Asano und Tim Oermann sind nur drei Spieler aus dem Profiteam bei ihren Nationalmannschaften. Darüber hinaus wurden zwei Spieler aus dem Talentwerk des VfL Bochum für die jeweiligen deutschen U-Teams nominiert: Mohammad Mahmoud aus der U19 und Owono Keumo aus der U17.

Mahmoud hat bereits seinen ersten Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft hinter sich. Das Team von Trainer Christian Wörns gewann am Mittwoch mit 1:0 (1:0) ein Testspiel gegen England. Mahmoud wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. Am Dienstag, 12. September, steht für das Team das zweite Testspiel dieser vorbereitenden Maßnahme gegen die Schweiz an (11 Uhr).

In der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2024 in Nordirland bekommt es die deutsche U 19 vom 11. bis 18. Oktober dann mit Kasachstan, Nordmazedonien und Gastgeber Polen zu tun. Dort qualifizieren sich der Gruppensieger und -zweite sicher für die zweite Qualifikationsrunde, dazu kommen die drei besten Drittplatzierten aus den insgesamt 13 Gruppen.

Für Keumo stand mit der U 17 von Trainer Michael Prus das erste Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Bonn und Hennef an. Im Sportpark Nord in Bonn ging es gegen Israel. Beim 3:2 (2:1) stand Keumo in der Startelf.

VfL Bochum: Takumo Asano spielt mit Japan gegen Deutschland

Nach dem frühen 0:1 (1.) drehte Schalkes Taycan Etcibasi mit einem Doppelpack die Partie (18., 30.) vor 571 Zuschauern. In der Schlussphase glich Israel aus (79.), doch der eingewechselte Montrell Culbreath von Bayer Leverkusen sorgte in der 84. Minute für den ersten Sieg im ersten Spiel der Saison und des Turniers.

Am Samstag (ab 16 Uhr) geht es für das Team im Anton-Klein-Sportpark in Hennef (Sieg) gegen Dänemark, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 11 Uhr) erneut im Bonner Sportpark Nord Italien wartet. Für die U17 steigt die erste Runde der EM-Qualifikation vom 15. bis 21. Oktober mit Spielen gegen Gastgeber Liechtenstein, Finnland und die Ukraine.

Matus Bero hatte sich bereits am Samstagabend in Augsburg vom Team des VfL Bochum verabschiedet. Er zog direkt weiter zur Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Mit der Slowakei trifft er in der EM-Qualifikation am Freitag (8. September) daheim auf Portugal, am Montag geht es gegen Liechtenstein.

Takuma Asano darf an diesem Samstag, wenn beim VfL Bochum die Gala zur 175-Jahr-Feier läuft, auf seinen 45. Einsatz für Japan hoffen. In Wolfsburg geht es gegen Deutschland. Japan trifft zudem im belgischen Genk am Dienstag (12. September) auf die Türkei.

Nachnominiert wurde Tim Oermann. Der Innenverteidiger reiste nach Berlin, wo die deutsche U20-Nationalmannschaft am Donnerstagabend auf Italien traf. Am Montag, 11. September, spielt die U20 in Polen.

