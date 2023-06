VfL Bochum: Keine Länderspielminuten für Asano und Masovic

Bochum. Mit Asano und Masovic waren zwei Spieler des VfL Bochum mit den Nationalteams unterwegs. Im jeweils zweiten Spiel ihrer Teams spielten sie nicht.

Nun können sich auch Takuma Asano und Erhan Masovic in den Urlaub verabschieden. Die beiden Profis des VfL Bochum gehörten am Dienstag noch zum Kader ihrer Nationalteams. Beide blieben aber ohne Einsatzminuten. Am 5. Juli beginnt beim VfL Bochum die Vorbereitung.

Asano kam beim Kirin-Cup den Japan spielte in der zweiten Partie gegen Peru nicht zum Einsatz. Japan hatte das erste Spiel mit 6:0 gegen El Salvador gewonnen. Asano war dabei in der Schlussphase eingewechselt worden. Gegen Peru gewann Japan mit 4:1. Das nächste Länderspiel Japans ist am 9. September die Partie gegen Deutschland.

Masovic war 3:2-Testspielsieg Serbiens gegen Jordanien vor wenigen Tagen noch über die gesamte Spieldauer im Einsatz. Beim 1:1-Unentschieden der Serben in Bulgarien im Rahmen der EM-Qualifikation gehörte der VfL-Verteidiger dagegen nicht mehr zum Aufgebot.

