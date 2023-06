VfL Bochum: Karten für ersten Test nur an der Tageskasse

Bochum. Gegen Kickers Emden bestreitet der VfL Bochum sein erstes Testspiel. Gespielt wird in Gevelsberg. Einen Kartenvorverkauf wird es nicht geben.

Alle Fans des VfL Bochum, die dachten, sie müssten, um das erste Testspiel ihres Lieblingsvereins zu sehen, hoch in den Norden Deutschlands reisen, können umplanen. Am Dienstag, 11. Juli, in der zweiten Vorbereitungswoche also, spielt der VfL Bochum gegen den Regionalliga-Absteiger Kickers Emden. Das allerdings nicht in Bochum, aber auch nicht in Emden, sondern in Gevelsberg. Bezirksligist FSV Gevelsberg wird die beiden Teams am 11. Juli im Stefansbachtal-Stadion begrüßen. Bei den Gevelsbergern laufen nun die Vorbereitung für das Event an.

Bis zum Heimstadion der Kickers Emden wären es vom Ruhrstadion Bochum aus rund 270 Kilometer und rund zweieinhalb stunden Fahrtzeit gewesen. Nach Gevelsberg und zum Stefansbachtal-Stadion sind es dagegen nur knapp 30 Kilometer und eine halbe Stunde Fahrtzeit vom Vonovia Ruhrstadion aus.

Bis zu 6000 Zuschauer fasst das Gevelsberger Stadion laut Christian Bauermeister, dem FSV-Vorsitzenden – ganz so voll dürfte es aber nicht werden, wenn der VfL Bochum gegen Emden spielen wird. „Wir sind dann mitten in den Ferien, außerdem ist der Termin unter der Woche“, sagte Bauermeister. Er hofft trotzdem auf eine gute Kulisse. „1100 bis 1200 Zuschauer dürften es schon gerne werden.“

Tickets für den ersten Test des VfL Bochum kosten zwischen 7 und 15 Euro

Nach der Anfrage des VfL Bochum setzten er und seine Vorstandskollegen alle Hebel in Bewegung, um den Anforderungen des Fußball-Bundesligisten samt unüblich hoher Zuschauerresonanz gerecht werden zu können.

Entsprechende Parkplätze müssen am Stadion am Ochsenkamp 26 in Gevelsberg zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus muss auch ein professioneller Sicherheitsdienst engagiert werden und der Naturrasen im Stefansbachtal in einen entsprechenden Zustand gebracht werden. Bauermeister: „Der ist aber in einem guten Zustand und wird bis zum 10. Juli auch weiter geschont.“

Einen Vorverkauf für das Testspiel wird es nicht geben. Dafür ist für die Gevelsberger bis zum Spiel zu wenig Zeit. Eintrittskarten wird es ausschließlich an der Tageskasse geben. Um dem erwarteten Andrang gerecht werden zu können, prüfen die Gevelsberg derzeit gemeinsam mit der Gevelsberger Stadtverwaltung, inwiefern die weiteren, sonst verschlossenen Eingänge im Stadion genutzt werden können.

Sitzplätze sollen 15 Euro für Vollzahler und 12 Euro ermäßigt kosten. Tickets für Stehplätze wird es für zehn Euro und sieben Euro ermäßigt geben. Kinder bis sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Einlass wird ab 16.30 Uhr sein. Das Spiel beginnt um 18 Uhr.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

5. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt

11. Juli, 18 Uhr: Testspiel, Kickers Emden - VfL Bochum; Stadion Stefansbachtal, Ochsenkamp 26, 58285 Gevelsberg

15. Juli, 16 Uhr: Testspiel, SC Verl - VfL Bochum; Sportclub Arena, Poststraße 36, 33415 Verl

21. Juli: Testspiel geplant

23. Juli bis 30. Juli: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck; Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Straße 3, 39030 Gais, Südtirol

29. Juli, 17 Uhr: Testspiel, Parma Calcio - VfL Bochum

5. August: Testspiel geplant

11. August - 14. August: 1. Runde DFB-Pokal 2023/24; DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848

18. August - 20. August: Bundesliga Saison 2023/24, 1. Spieltag

