VfL Bochum: Karten für das Fürth-Spiel gibt es ab Dienstag

Bochum. Der VfL Bochum spielt am Samstag bei Mitaufsteiger Fürth. VfL-Fans, die das Team begleiten wollen, können ab Dienstag Karten dafür kaufen.

Nach der Länderspielpause steht für den VfL Bochum das nächste Auswärtsspiel an. Am Samstag, 16. Oktober, geht es zum Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Für die Partie startet der Verkauf der Gästetickets am Dienstag, 12. Oktober, ab 9 Uhr. Die Karten gibt es ausschließlich im Ticketonlineshop der SpVgg Greuther Fürth.

Verkauft werden auch diese Karten nur an Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber des VfL Bochum. Es gibt maximal zwei Tickets pro Person, 2297 Gästekarten stehen zum Verkauf.

Die Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber des VfL Bochum erhalten vor Verkaufsstart eine E-Mail mit einem Link zum separaten Gäste-Ticketonlineshop der SpVgg Greuther Fürth sowie einen Promotion-Code. Nach erfolgter Registrierung sowie nach Eingabe des Promotion-Codes können bis zu zwei Tickets bestellt werden.

3G-Plus-Status beim Zutritt ins Stadion in Fürth

Der VfL Bochum teilt über seine Homepage mit, dass er keine Garantie bieten kann, dass zum Zeitpunkt der Platzauswahl Wunschplätze oder nebeneinanderliegende Plätze verfügbar sind, es gelte das Prinzip „first come, first serve“.

Die SpVgg Greuther Fürth weist darüber hinaus auf folgendes hin:

1. Der Zutritt in den Sportpark Ronhof | Thomas Sommer wird nur Ticketinhabern gewährt, die am Spieltag einen der „3G-Plus-Status“ vorweisen können (vollständig geimpft, genesen, getestet).

2. Als Test gilt ausschließlich ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Antigen-Schnelltests sind nicht zulässig.

3. Des Weiteren akzeptieren die Ticketkäufer die Geschäftsbedingungen, die Stadionordnung sowie die Hygiene- und Verhaltensregeln der SpVgg Greuther Fürth.

4. Das Ticket gilt nicht als Fahrkarte im ÖPNV.

