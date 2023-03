VfL Bochum: Joker Kunde bereitet Ausgleich Kameruns vor

Bochum. Vier der fünf Nationalspieler des VfL Bochum kamen am Wochenende zum Einsatz. Pierre Kunde bereitete ein Tor vor.

An diesem Montag bittet VfL-Trainer Thomas Letsch nach vier freien Tagen wieder zum Training. Am kommenden Freitag beginnt für den VfL Bochum dann der Endspurt in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/DAZN).

Noch nicht dabei sein werden am Montag die fünf Nationalspieler des VfL. In der ersten Länderspielrunde kam nur Erhan Masovic, Bochums Verteidiger-Torjäger, für Serbien nicht zum Einsatz. Die vier weiteren VfL-Nationalspieler hatten Teilzeit-Einsätze. Masovic sah einen 2:0-Sieg seiner Serben gegen Litauen in der EM-Qualifikation. Und hofft, am Montag gegen Montenegro auch selbst aufzulaufen.

Patrick Osterhage feiert dritten Einsatz für die deutsche U21-Auswahl

Patrick Osterhage feierte seinen dritten Einsatz für die deutsche U21-Auswahl. Der Mittelfeldspieler wurde beim 2:2 gegen Japans U21 in der 86. Minute eingewechselt. Weiter geht es am Dienstag (18 Uhr) in Sibiu in Rumänien. Es ist das letzte Testspiel vor der EM-Endrunde, die für Deutschland am 22. Juni gegen Israel beginnt. Weitere Vorrunden-Gegner sind England und Tschechien.

Eine gute Stunde lang spielte Takuma Asano beim Testspiel seiner japanischen Nationalmannschaft gegen Uruguay (1:1), ehe ihn Ueda ersetzte. Am Dienstag spielt Japan in Osaka gegen Kolumbien. Asano wird wohl erst am Donnerstag wieder beim VfL mittrainieren können - einen Tag vor dem Frankfurt-Spiel.

Rechtsverteidiger Saidy Janko stand für Gambia beim 2:0-Sieg in der Qualifikation zum Afrika-Cup in Mali in der Startelf, wurde zur Pause ausgewechselt. Am Dienstag geht es dann in Gambia erneut gegen Mali.

Pierre Kunde kam nach 71 Minuten für Kamerun ins Spiel – und bereitete direkt danach den Ausgleich durch Kemen vor. Das Rückspiel gegen Namibia in der Afrika-Cup-Qualifikation steigt am Dienstag.

