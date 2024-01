VfL Bochum: Ist Takuma Asano ein Fußball-Romantiker?

Essen In einer neuen Ausgabe fußball inside sprechen unsere Experten über das Derby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum, sowie über Asano.

Am Sonntagabend (17.30 Uhr) tritt der „kleine“ VfL Bochum beim „großen“ BVB an. Ein Duell, der mit Blick auf den Kader ungleich erscheint - doch die vergangenen Duelle haben durchaus gezeigt, dass die Bochumer sich gegen Borussia Dortmundzu wehren wissen? Auch am 19. Spieltag? Darüber diskutieren in einer neuen Ausgabe des Podcasts fußball inside Moderator Timo Düngen, BVB-Experte Christian Woop und VfL-Bochum-Reporter Stefan Döring.

„Die Bochumer wissen darum, dass sie nicht die Qualität im Kader haben wie Borussia Dortmund. Aber mit dem aggressiven Gegenpressing können sie den BVB vor Probleme stellen“, ist sich Döring sicher. Der VfL Bochum müsse eklig sein. So hätte der kleine Reviernachbar auch im Westfalenstadion eine Chance. „Und: Niemand erwartet etwas vom VfL Bochum“, so Döring.

BVB-Reporter Woop glaubt aber, dass man das Hinspiel, in dem Bochum ein 1:1 zu Hause holte, schwer mit dem Spiel am Sonntag vergleichen könne. „In Dortmund zu spielen ist etwas anderes als in Bochum. Aber in zwei von drei Spielen in Bochum war der VfL die bessere Mannschaft“, so Woop. „Für den BVB wird das Spiel der Prüfstein, wie gut sie wirklich sind.“

VfL Bochum: Was wird aus Takuma Asano?

Außerdem sprechen Düngen, Döring und Woop über eine wichtige Personalie beim VfL Bochum. Bleibt Takuma Asano in Bochum? Für Döring ist das nicht ausgeschlossen. „Er weiß, dass er derzeit auf einem Leistungspeak spielt. Es könnte natürlich woanders einen deutlich höher dotierten Vertrag unterzeichnen. Aber zur Wahrheit gehört, dass es im vergangenen Sommer keine großen Angebote kam. In dem einen oder anderen Fußballer steckt doch der Romantiker und vielleicht sieht Asano, dass er in Bochum der unumstrittene Stammspieler ist und verzichtet auf ein paar Euro.“

Eine Szene aus dem Hinspiel: Julian Brandt (l.) im Duell mit Erhan Masovic. Foto: Ina Fassbender / AFP

Zudem sprechen Moderator Düngen, BVB-Reporter Woop und Döring über das Zaunfahnen-Gate am vergangenen Wochenende im Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart, die Dortmunder Neuzugänge Ian Maatsen und Jadon Sancho, sowie über die Frage der Fragen an diesem Wochenende: ist Dortmund gegen Bochum ein echtes Derby?

