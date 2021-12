VfL Bochum ist nach BVB-Spiel müde aber bereit für Bielefeld

Bochum. Am Tag nach dem 1.1 gegen Dortmund stand für die Profis des VfL Bochum Training an. Bereits am Dienstag geht es gegen Bielefeld weiter.

Die Zahlen waren eindeutig. Nach dem Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund hätte jemand, der das Ergebnis nicht kannte, mit dem Blick auf die Statistik des Spiels zwingend darauf kommen müssen, dass die Dortmunder das Spiel klar gewonnen hatten. Sie hatten 20 Mal auf das Tor geschossen, Bochum nur fünf Mal. Dortmund hatte 15 Ecken, Bochum keine. Dortmund spielte mehr als doppelt so viele Pässe, das Dortmunder Team lief dann auch in Summe fünf Kilometer mehr als das der Bochumer. Am Ende zählen die Tore.