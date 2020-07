VfL Bochum holt einen Außenverteidiger aus Huddersfield

Bochum. Der VfL Bochum meldet die zweite Verpflichtung. Vom englischen Zweitligisten Huddersfield kommt ein rechter Verteidiger.

Es war zuletzt ruhig beim VfL Bochum – zumindest nach außen. Die Verantwortlichen aber offensichtlich fleißig gearbeitet. Am Mittwoch veröffentlichte der Zweitligist zunächst den Vorbereitungsplan für die kommende Saison. Dann vermeldete er noch die Verpflichtung eines rechten Außenverteidigers.

„Der VfL Bochum 1848 hat Herbert Bockhorn unter Vertrag genommen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Der 25-jährige rechte Außenverteidiger wechselt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Huddersfield Town zum VfL Bochum. Er wird der Back-up für Cristian Gamboa. Vor seinem Engagement bei Huddersfield hat Bockhorn in der Regionalliga West für Borussia Dortmund II gespielt. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen. Er ist nach Tarsis Bonga, der aus Chemnitz zum VfL Bochum wechselt, der zweite neue Spieler beim VfL.

Leistungsbezogener Vertrag bis 2021

Bockhorn erhalte beim VfL Bochum einen Vertrag bis zum 30.06.2021 und werde zukünftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Die hatte zuletzt Chung Jong Lee.

Geboren wurde der 1,76 Meter große Bockhorn in Ugandas Hauptstadt Kampala. Seine ersten fußballerischen Schritte unternahm er beim TSV Melsdorf, im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Über die Station FC Kilia Kiel kam er an Werders NLZ, wo er von 2006 an alle Nachwuchsmannschaften durchlief. In den Regionalligen Nord und West absolvierte er mehr als 100 Spiele und trainierte beim BVB teilweise unter Cheftrainer Lucien Favre bei den Profis mit.

Flexibler Spieler für die Außenbahn

„Nachdem sich Huddersfield Town von seinem ehemaligen Förderer Jan Siewert trennte, war es für ihn eine schwierige Saison, sodass wir uns nun auf einen leistungsbezogenen Vertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr einigen konnten“, sagt Sebastian Schindzielorz, VfL-Geschäftsführer Sport. „Herbert Bockhorn ist ein schneller, dynamischer und flexibler Spieler für unsere Außenbahn, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er über Offensivdrang verfügt.“

Bockhorn selber sei „froh und dankbar“, dass die Einigung mit dem VfL zustande gekommen sei. „Ich habe das Ruhrstadion und seine Umgebung schon kennen gelernt und freue mich auf die Mannschaft und die Herausforderungen in der kommenden Saison. Ich bin bereit, Gas zu geben.“