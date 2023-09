VfL Bochum heute beim FC Augsburg live im Ticker

Augsburg. Der VfL Bochum hat gegen den BVB bewiesen, wie gut er sein kann. Nun wartet die Hürde FC Augsburg. Die Partie heute live im Ticker.

Der VfL Bochum tritt heute beim FC Augsburg an, der erste Sieg der Saison soll gelingen. Beim 1:1 gegen den BVB am vergangenen Spieltag zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in jedem Fall, was in ihr steckt. Kampf, Leidenschaft. Auch heute?

Am Deadline-Day war einiges los beim VfL Bochum, kurz vor Schluss wurde noch einmal zugeschlagen und ein ehemaliger Schalke-Spieler verpflichtet. Stürmer Goncalo Paciencia wird für ein Jahr vom spanischen Erstligisten Celta Vigo ausgeliehen.

Wo geht es bitte zum Klassenerhalt? Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum. Foto: firo

VfL Bochum beim FC Augsburg heute live im Ticker

Der VfL Bochum befindet sich in seiner dritten Bundesligasaison infolge. Der Verein möchte sich in der Ersten Liga festbeißen. Dafür braucht es Siege, Siege, Siege.

