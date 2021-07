VfL Bochum: Hartwig überzeugt und schließt Leihe nicht aus

Bochum. Er ist erst 18 – und gibt auf dem Platz richtig Gas. Luis Hartwig überzeugt beim VfL Bochum. Dennoch könnte der Stürmer noch ausgeliehen werden.

Er nimmt Tempo auf, zeigt Einsatz, will sich durchsetzen – und macht schon in dieser frühen Phase der Vorbereitung sichtbar Fortschritte. Luis Hartwig, der erst 18-jährige Stürmer aus Witten, kommt an beim Bundesligisten VfL Bochum. Dennoch könnte er noch wechseln in diesem Sommer.