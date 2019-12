VfL Bochum hadert nach Regensburg-Pleite: "Das ist Wahnsinn"

Torwart Manuel Riemann probierte sich in der Nachspielzeit noch als Stürmer, doch die 2:3-Niederlage gegen Regensburg stand kurz darauf fest, und Riemann entschwand wütend in der Kabine. Anthony Losilla nahm vor den Journalisten kein Blatt vor den Mund: „Wir beenden das Jahr mit einem ganz schlechten Gesicht“, sagte der frustrierte Kapitän. Die Stimmen zum Spiel des VfL Bochum.

Thomas Reis, VfL-Bochum-Trainer: „Wir sind ganz gut reingekommen in die Partie, haben den Druck aber nicht halten können. Das individuelle Zweikampfverhalten war heute auf vielen Positionen nicht gegeben, so kannst Du in der 2. Liga nicht bestehen. Auch bei den Gegentoren war es leider nicht so da, wie es möglich gewesen wäre. Wir schießen dann das 1:2, mit der Gelb-Roten Karte hast Du das Gefühl, dass es jetzt eigentlich für dich läuft. Aber wie wir mit 6 gegen 3 verteidigen vor dem dritten Gegentor, das darf nicht passieren. Und wenn man drei Gegentore kassiert, verlierst Du auch nicht unverdient, auch wenn wir am Ende durch Jordi Osei-Tutu noch den Ausgleich hätten machen können. Wir wollen in die Rückrunde mit anderen Ansprüchen gehen, müssen ein anderes Gesicht zeigen. Jeder Spieler muss sich dafür auch selbst hinterfragen, ob er bereit ist, die Zweikämpfe anzunehmen. Ich als Trainer bin gefordert, das Zweikampfverhalten zu verbessern. Ich habe aber Vertrauen in die Mannschaft, die da ist. Wir wollen mit neuer Kraft und neuem Mut im Januar beginnen, und dann ist mir auch nicht bange.“

Anthony Losilla: „Das Spiel ist schwer in Worte zu fassen nach so einer Leistung von uns. Defensiv hat es nicht gepasst, wir haben schlecht verteidigt. Die Regensburger kommen ohne Körperkontakt in den Strafraum, das ist Wahnsinn. In den letzten Wochen war es besser, im Training sehe ich auch, wie wir verteidigen können, aber im Spiel ist es etwas anderes. Wir haben zu viele Gegentore bekommen in dieser Saison, das Defensivverhalten ist unser großer Schwachpunkt. Das müssen wir analysieren und daran hart arbeiten. Wir beenden das Jahr 2019 mit einem ganz schlechten Gesicht. Ich hoffe, dass es 2020 besser wird.“

Manuel Wintzheimer: „Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben gut angefangen, gehen dann in Rückstand, kommen nach dem 0:2 zum Glück nochmal zurück. Nach der Roten Karte wollten wir mehr Druck machen, aber wir haben es nicht geschafft. Wir müssen in der Pause den Kopf frei kriegen, hart arbeiten. Dann greifen wir 2020 wieder an.“

Danny Blum: „Wir müssen viel analysieren und arbeiten. Wir bekommen zu viele Gegentore, dann kann man keine Punkte holen. Es ist nicht einfach zurzeit, wir haben unsere Probleme im Defensivverhalten, das müssen wir ganz dringend aufarbeiten, sonst es wird es ganz, ganz hart. Wir müssen lernen, wie man zusammen verteidigt, da gehören alle Spieler dazu, die das Wappen auf dem Trikot tragen.“

Sebastian Schindzielorz, Sport-Geschäftsführer des VfL Bochum: „Das ist absolut enttäuschend. Wir bekommen zu viele Gegentore, haben nicht geschlossen verteidigt. An unserem Defensivverhalten müssen wir ansetzen.“