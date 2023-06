VfL Bochum: Grave verlängert und wird an den WSV ausgeliehen

Bochum. Der VfL Bochum möchte, dass Paul Grave Spielzeit bekommt. Deshalb leiht der Bundesligist das Torwart-Talent an den Wuppertaler SV aus.

Am Dienstag fand beim VfL Bochum zunächst ein inoffizieller Wechsel bei den Torhütern statt. Marko Johansson packte seine Sachen, er kehrt zum Hamburger SV zurück. Dafür meldete sich Niclas Thiede an. Ihn haben die Bochumer vom SC Verl geholt. Manuel Riemann, Michael Esser und Thiede besetzen nun die Planstelle Torwart bei den Bochumern. Torwart-Talent Paul Grave dagegen soll in jedem Fall Spielpraxis bekommen. Ihn leiht der Bundesligist an den Regionalligisten Wuppertaler SV aus. Zunächst war sein Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert worden.

VfL-Trainer Thomas Letsch hält viel von Paul Grave. Er konnte sich zum Ende der Saison einen Eindruck machen. Grave hatte sich im August 2022 im Training an der Schulter verletzt. Er musste operiert werden, fiel mehrere Monate aus. Erst im Februar konnte er wieder mit der Mannschaft trainieren.

Da war er dann hinter Riemann, Esser und Johansson die Nummer vier. Auch in der neuen Saison hätte sich daran erst einmal nichts geändert, außer dass statt Johansson nun Thiede einer der drei Torhüter vor ihm gewesen wären. Spielpraxis hätte Grave daher auch in Testspielen eher selten bis gar nicht sammeln können.

Paul Grave ist seit 2014 beim VfL Bochum

Der 22-Jährige gehört seit 2019 dem Profikader an. Er solle nun Spielpraxis im Herrenbereich sammeln, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins dazu. „Aus diesem Grund wird Grave zur neuen Saison an den Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen.“ Die Wuppertaler beendeten die Saison hinter Aufsteiger Preußen Münster auf Platz zwei.

Grave, geboren in Borken, ist seit 2014 beim VfL Bochum. Bis 2020 spielte er in den verschiedenen Teams des Talentwerks. 2018 wurde er mit der Werner-Altegoer-Medaille ausgezeichnet. Sie jede Saison an „herausragende und engagierte Nachwuchsspieler des VfL Bochum“ verliehen. Für den jungen Torhüter könnte der Wechsel nach Wuppertal nun die Chance sein, sein Können im Profibereich zu zeigen.

„Paul Grave ist ein sehr talentierter Torwart, der nach verletzungsbedingten Rückschlägen mit großer Leistungsbereitschaft wieder in den Kreis unserer Torhüter zurückgekehrt ist“, sagte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL Bochum. „Wir sind von seinem Potenzial nach wie vor überzeugt, es braucht allerdings Wettkampfpraxis, um das Talent vollends zu entfalten. Der Schritt nach Wuppertal soll ihm in seiner Entwicklung dabei helfen.“

Auch Römling und Holtkamp waren vom VfL Bochum nach Wuppertal ausgeliehen

Darauf hofft auch Grave. „Ich freue mich sehr, dass der VfL den Weg mit mir weitergehen möchte. Nach den Verletzungen in der vergangenen Saison fühle ich mich wieder fit und bin nun bei 100 Prozent. Ich hoffe, dass ich beim Wuppertaler SV Spielpraxis sammeln kann, um dann gestärkt zum VfL zurückehren zu können.“

Grave ist der nächste Spieler des VfL Bochum, der den Weg nach Wuppertal geht. Vor zwei Jahren spielten mit Moritz Römling und Lars Holtkamp ebenfalls zwei VfL-Talente leihweise für Wuppertal.

VfL Bochum: Nächstes Talent an Wuppertaler SV ausgeliehen

Die Wuppertaler haben nach Graves Verpflichtung bisher zwei Torhüter unter Vertrag. Die Verträge von Franz Langhoff und Michael Cordi laufen zum 30. Juni 2023 aus, der von Sebastian Patzler läuft noch bis 2024. Die spiele in der Regionalliga teilten sich in dieser Saison Langhoff und Patzler. Patzler absolvierte 20 Partien, Langhoff 14.

