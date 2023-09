VfL Bochum gewinnt Nachhaltigkeitspreis „WestDerby Zukunft“

Bochum. Der VfL Bochum hat sich auf die Fahnen geschrieben, immer nachhaltiger zu sein und zu agieren. Unter den Proficlubs liegt der VfL weit vorne.

Der VfL Bochum hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Für sein Engagement in puncto Nachhaltigkeit wurde der Club mit der Auszeichnung „WestDerby Zukunft“ geehrt. Die Jury der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West (RENN.west) hat dem VfL Bochum den Preis in der Kategorie „Profi-Sportvereine“ im Rahmen der sogenannten Zukunftskonferenz im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verliehen.

Im Finale hatte sich der VfL gegen den DSC Arminia Bielefeld durchsetzen können. Zuvor wurden 13 Vereine vorgeschlagen. Überzeugen konnte der VfL die Jury insbesondere mit seinen Nachhaltigkeitsstrukturen. Besonders hervorgehoben wurden hierbei die Nachhaltigkeitsstrategie und Wesentlichkeitsanalyse des Klubs.

Weiterer wichtiger Erfolgsfaktor war die Kooperation mit der Hochschule Bochum. Bereits seit 2021 kooperieren VfL und die Hochschule gemeinsam bei der Nachhaltigkeit und stellen durch gemeinsame Projekte und Abschlussarbeiten einen Wissenstransfer im Sinne der nachhaltigen Entwicklung sicher.

„Die Auszeichnung ‘WestDerby Zukunft‘ bestätigt uns in unserem Handeln“, sagte Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung. „Es ist ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur Erreichung unserer Vision der nachhaltigen Gesamtstrategie.“

VfL Bochum ist für weiteren Nachhaltigkeitspreis nominiert

Die Regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West vergibt jährlich die Auszeichnung „West Derby Zukunft“. Neben einem klassischen Wettbewerbsverfahren, an dem alle Amateurvereine aus der Region West teilnehmen konnten, hat die Organisation für den Profi-Sport ein Nominierungsverfahren ins Leben gerufen, bei dem jeder/jede einen Verein benennen konnte, den er/sie als bemerkenswert im Nachhaltigkeitsengagement wahrnimmt.

Darüber hinaus erreichte eine weitere erfreuliche Nachricht den VfL in der vergangenen Woche. Der Club gehört zu den Nominierten für den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis Sport“. Er wird am 24. November in Düsseldorf vergeben.

