Gerrit Holtmann, Außenangreifer des VfL Bochum, will für die Philippinen, dem Heimatland seiner Mutter, spielen.

Fußball - 2. Bundesliga VfL Bochum: Gerrit Holtmann will für die Philippinen spielen

Bochum. Der VfL Bochum könnte einen weiteren Nationalspieler bekommen. Gerrit Holtmann will für die Philippinen spielen. Seine Mutter ist Philippina.

Schneller als Gerrit Holtmann war kein Spieler der 1. und 2. Bundesliga. Der Spieler des VfL Bochum hätte dennoch eher keine Chance, für die deutsche Nationalmannschaft nominiert zu werden. International wird er demnächst wohl dennoch spielen. Holtmanns Mutter ist Philippina und der philippinische Verband hat bereits bei Holtmann angefragt. Das sagte Holtmann nun in einem Interview mit dem Kicker.

Der Fußball-Verband der Philippinen versucht, ihn für die Auswahlmannschaft zu gewinnen. Holtmann hat eine entsprechende Anfrage in der Vergangenheit bereits einmal abgelehnt. Dieses Mal aber gab er seine Zusage, sagte er im Kicker-Interview „Ich bin gerade dabei, einen dualen Pass zu beantragen, damit ich im Sommer spielen kann. Mein Ziel ist es, die Philippinen in der WM-Qualifikation gegen China zu unterstützen.“

Das Team der Philippinen liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 124. Trainer ist seit 2019 der Serbe Goran Milojević. Einer seiner Vorgänger war Tom Dooley. Der spielte in der Vergangenheit für den 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen und den FC Schalke 04 in der Bundesliga.

Die meisten Spieler der Nationalmannschaft sind in der 1. Philippinischen Liga aktiv.