VfL Bochum: Generalprobe vor Fans im Stadion gegen Utrecht

WAZ Live aus dem Trainingslager des VfL Bochum: Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis spricht im Live-Talk über die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Bochum. Am Montag startet der Vorverkauf fürs erste Spiel des VfL Bochum im Ruhrstadion vor Fans seit Monaten, auch in der Ostkurve. Mit klaren Regeln.

Der letzte Härtetest vor dem Saisonstart ist nun fix: Der VfL Bochum testet am Samstag, den 31. Juli (15.30 Uhr), im Vonovia Ruhrstadion gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht, teilte der Klub am Freitag mit. Mitglieder sowie Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber können den VfL unterstützen. Am Montag, 26. Juli (9 Uhr), startet der Ticketverkauf.

VfL Bochum: Einlass nur für Corona-Genesene, Geimpfte oder Geteste

Die Karten – sowohl Steh- als auch Sitzplätze – werden ausschließlich als print@home-Tickets angeboten. Pro Person können vier Karten erworben werden (10 Euro für Sitzplätze, fünf Euro für Stehplätze und Personen im Rollstuhl). Voraussetzung ist der Nachweis einer der drei Gs (getestet, genesen oder geimpft; nähere Infos auf der VfL-Homepage). Und: Zwischen jedem verfügbaren Sitzplatz wird ein Sitz als Sicherheitsabstand gesperrt.

Erstmals seit dem März 2020 kann zudem auch die Ostkurve wieder mit eingeschränkter Kapazität genutzt werden. Wie viele Zuschauer genau ins Stadion dürfen, ließ der Klub offen. Zuletzt hatte Hans-Peter Villis im WAZ-Live-Talk davon gesprochen, dass man nach derzeitigem Stand mit 12.000 Fans planen könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum