Fußball - 2. Bundesliga VfL Bochum geht ohne Verletzte in den Saisonendspurt

Bochum. Corona wirbelt die 2. Liga durcheinander. Dazu kommen bei vielen Teams Verletzte. Der VfL Bochum meldet: Bis auf einen sind alle Akteure fit.

Drei Teams der 2. Bundesliga sind in Quarantäne. Bei vielen Vereinen gibt es verletzte Akteure, teilweise fallen diese langfristig aus. Die Corona-Pausen gehören hoffentlich bald der Vergangenheit an. Verletzte Spieler aber wird es wohl immer geben. Fast schon ungewöhnlich, dass es der VfL Bochum, der Spitzenreiter der 2. Bundesliga, mit dem kompletten Kader in den Saisonendspurt gehen kann.

Auch beim VfL Bochum kennen sie das anders. Zum Ende der Vorsaison musste Trainer Thomas Reis fast jedes Spiel damit klar kommen, dass ein weiterer Angreifer ausfiel. Daher nehmen sie das Glück dieser Tage, keine Ausfälle wegen Verletzungen zu haben, dankbar mit.

Auch am Mittwoch waren weiter alle Spieler im Training. „Bis auf Vasilios Lampropoulos könnten auch alle spielen“, sagte Thomas Reis. „Er war länger verletzt raus und hat immer noch nicht vier oder fünf Wochen am Stück trainiert.“

Trainingseindrücke zählen bei Thomas Reis

Auf acht Einsätze bringt es Lampropoulos in dieser Saison. Zuletzt spielte er am 15. Dezember gegen Hannover 96. Seitdem fehlt er mit einer Muskelverletzung. Es könne sein, dass er irgendwann dazu komme“, sagte Reis. „Aber Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap machen einen guten Job, Saulo Decarli hat auch noch Vorsprung.“ Bei sechs noch ausstehenden Spielen ist klar, dass Lampropoulos in dieser Saison daher wohl eher nicht mehr zum Einsatz kommt.

Für Reis ist es normal, dass er Woche für Woche einen Spieltagskader bestimmt. Erstes Bewertungskriterium ist dabei stets das Training. „Ich schaue mir wie gewohnt die Trainingswoche an und entscheide dann.“ Reis achtet darauf, dass sich kein Akteur hängen lässt. Mehrmals hat er indes auch Spieler dafür belohnt, wenn sie gut trainiert hatten.

Das nächste Spiel ist immer das wichtigste

Danny Blum hatte zuletzt nur die Möglichkeit, sich über das Training anzubieten. Nach seiner Roten Karte gegen den Hamburger SV, war er für drei Spiele gesperrt worden. Nun könnte er zurück ins Team kommen. Es könnte eine kurze Rückkehr werden, die nächste Sperre droht. Er steht aktuell bei vier Gelben Karten.

„Es könnte sein“, sagte Reis, „dass er, wenn er gegen Hannover spielt, sich die fünfte Gelbe Karte und die nächste Sperre abholen könnte. Das wäre dann so. Robert Tesche und Anthony Losillla wären bei der nächsten Gelben Karte auch gesperrt. Darauf nehme ich keine Rücksicht. Wir werden immer die beste Mannschaft für das anstehende Spiel aufbieten. Dieses Spiel ist immer das wichtigste.“