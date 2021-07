Ali Rad (l.) und Cihan Yasarlar gewannen mit dem VfL Bochum die Norddeutsche Meisterschaft der Virtuellen Bundesliga in der Saison 2020/2021

VfL Bochum - E-Sports VfL Bochum geht mit völlig neuem E-Sport-Team in die Saison

Bochum. Die Saison in der Virtuellen Bundesliga lief für den VfL Bochum bestens. Dennoch geht der VfL mit einem neuen E-Sport-Team in die nächste Saison.

So erfolgreich wie in der gerade abgelaufenen Saison hat der VfL Bochum in der Virtuellen Bundesliga noch nie gespielt. Das Team gewann die Norddeutsche Meisterschaft. Dennoch teilt der Verein mit, dass er die demnächst anstehende Fifa22-Saison ohne Ali Rad, Cihan Yasarlar und Lukas Schmandt angehen wird. Die auslaufenden Verträge werden nicht verlängert.

Michael Fischer, Leiter der Abteilung E-Sports beim VfL, dankte den drei Akteuren noch einmal ausdrücklich persönlich und über die sozialen Medien des Vereins. „Wir können uns bei allen dreien nur ganz herzlich für das bedanken, was sie in der FIFA-21-Spielzeit für uns geleistet haben. Sie waren wichtiger und entscheidender Bestandteil eines Teams, welches die bisher erfolgreichste Saison in der Geschichte von VfL Bochum E-Sports gespielt hat. Wir haben zusammen in der VBL CC die Nordwestdeutsche Meisterschaft geholt – das nimmt uns keiner mehr und wird immer mit diesen drei Namen verbunden sein.“

Neue Saison beginnt im November

So traurig es auch sei, aber wenn sich eine Tür schließe, öffne sich meistens eine andere, sagte Fischer. „Wir werden auch für Fifa22 eine starkes E-Sports-Team präsentieren.“

Die neue Version des Konsolenspiels erscheint am 1. Oktober. Die Vereine, die in der Virtuellen Bundesliga aktiv sind, bekommen das Spiel meist schon ein paar Tage vorher. Start der neuen Saison in der Virtuellen Bundesliga wird, ähnlich wie im Vorjahr wohl wieder Anfang/Mitte November sein.

