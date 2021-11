VfL Bochum gegen Mainz: Das sagen Reis und Schindzielorz

Gerrit Holtmann erzielte beim 2:0 in der Bundesliga gegen Mainz das „Tor des Monats August“ mit einem Traumsolo. Auch im Pokal in der Vorsaison in Mainz traf der Bochumer. Im Achtelfinale empfängt der VfL erneut den FSV 05.

Bochum/Mönchengladbach. Gute Erinnerungen hat der VfL an Mainz 05. Im DFB-Pokal hat Bochum ein Heimspiel. Das sagen Trainer Reis und Sportchef Schindzielorz zum Los.

Es gab in der Vorsaison zwei Spiele noch vor dem Jahreswechsel, die dem VfL Bochum einen Extra-Schub gaben. In der 2. Liga der 3:1-Sieg beim HSV – und im Pokal der Sieg in Mainz nach Elfmeterschießen kurz vor Heiligabend.

In dieser Saison kommt es erneut zum Pokal-Duell gegen Mainz. Diesmal aber nicht in der 2. Runde, sondern im Achtelfinale. Diesmal nicht in Mainz, sondern im Ruhrstadion. Der VfL trifft am 18./19. Januar auf den FSV. Ein gutes Los, möchte man meinen.

Frische Erinnerungen an Mainz: Sieg im Pokal, Sieg in der Bundesliga

Denn neben dem Pokaltriumph im Vorjahr (2:2 nach 0:2 durch Treffer von Gerrit Holtmann und Robert Tesche/3:0 im Elfmeterschießen) gab es zum Heimauftakt in dieser Saison auch bereits einen Erfolg gegen Mainz. Mit einem 2:0 feierte der VfL im August seine umjubelte Heimspiel-Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren Zweitliga-Fußball.

„An die letzten beiden Spiele gegen Mainz erinnern wir uns natürlich sehr gerne“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz kurz nach dem 1:2 in Mönchengladbach zum Pokal-Los, das ja während der Bundesliga-Partie in Mönchengladbach gezogen worden war vom Ex-Schalker Benedikt Höwedes in der ARD-Sportschau. Die Vorjahres-Partie in Mainz war ein „echter Pokalfight, ein Pokalkrimi“m so Schindzielorz.

Auch gegen Augsburg liefert Bochum einen Pokalfight ab

So wie das Zweitrunden-Spiel am Mittwoch gegen Augsburg, das der VfL ebenfalls im Elfmeterschießen gewonnen hatte nach einem 2:2 nach Verlängerung. Manuel Riemann hatte den entscheidenden Elfmeter zum 7:6 verwandelt.

„Es ist gut, dass wir ein Heimspiel haben und wir werden natürlich versuchen, vor unseren eigenen Fans die nächste Runde zu erreichen“, blickte Schindzielorz voraus.

Trainer Reis konzentriert sich vorerst ganz auf die Bundesliga - Jetzt gegen Hoffenheim

Das Pokalspiel Mitte Januar 2022 wird für Trainer Thomas Reis im kommenden Jahr wichtig. Am Sonntagabend interessierte ihn eigentlich nur das Spiel in Mönchengladbach. „Aber natürlich ist es schön, dass wir ein Heimspiel haben. Wenn es soweit ist, werden wir alles dafür tun, die nächste Runde zu erreichen“, sagte Reis nach der „ärgerlichen“ Niederlage in Mönchengladbach.

Zunächst geht es weiter mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (6. November, 15.30 Uhr). In Gladbach, so Reis, „war es das dritte schwere Spiel in einer Woche. Die Leistung in der zweiten Halbzeit ist jetzt unsere Messlatte, dann werden wir mit unseren Fans auch die nötigen Punkte holen.“

