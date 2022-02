VfL Bochum gegen Leipzig in den Medien: Erhöhter Gähn-Faktor

Bochum. Es war ein glücklicher Sieg von RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Darin waren sich die Berichterstatter einig. Der Medienüberblick

Nach dem 0:1 des VfL Bochum gegen RB Leipzig waren sich die Berichterstatter einig. Für die Bochumer war es eine unglückliche Niederlage, für Leipzig entsprechend ein glücklicher Sieg. Christopher Nkunku war der entscheidende Mann. Der Franzose bekam Lob von allen Seiten. Der Medienüberblick.

Im dpa-News-Kanal heißt es dazu: „Eine einzige Aktion reichte ihm, um das komplette Spiel zu drehen - und deshalb ist Christopher Nkunku im breiten Offensiv-Kader von RB Leipzig der einzig Unverzichtbare. Im 13. Spiel seiner Amtszeit hatte Trainer Domenico Tedesco dem Franzosen zum zweiten Mal zunächst eine Verschnaufpause gegönnt, doch ohne Nkunku lief wenig zusammen. Nach seiner Einwechslung schoss er mit Leipzigs einzigem Schuss aufs Tor dann doch noch den 1:0 (0:0)-Sieg beim VfL Bochum heraus (81.). „Dieser Typ ist etwas Besonderes“, sagte Mitspieler Tyler Adams: „Schon bei der Ballannahme war ich mir sicher, dass er treffen würde.“

Tedesco verwies darauf, „dass wir viele Qualitäts-Spieler haben und in drei Wettbewerben spielen. Das ist alles sehr intensiv, auch er braucht dann mal eine Pause. Aber wenn Christo reinkommt, ist er sofort da“. In 35 Pflichtspielen war der 24-Jährige nun an 36 Toren direkt beteiligt, 23 davon hat er selbst erzielt. Sein Marktwert hat sich in knapp zwei Jahren von 28 auf 55 Millionen Euro verdoppelt.

„Tiiief im Westen, da hing kein Staub vor der Sonne“

Der Franzose habe riesigen Anteil daran, dass RB als einziger Bundesligist noch in drei Wettbewerben vertreten ist, heißt es weiter im Text. „Im DFB-Pokal, wo sie im Viertelfinale am Mittwoch beim Zweitligisten Hannover 96 antreten müssen, gelten die Leipziger als Titel-Favorit. In der Europa League gehören sie ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis. Und Nkunku ist ihr überragender Spieler.

Norbert Wehrstedt hat in der Leipziger Volkszeitung eine feste Rubrik: Norberts Einwurf. In dem fast er das spiel so zusammen: „So zäh war schon lange kein RB-Match mehr: Tiiief im Westen, da hing kein Staub vor der Sonne, da lag Staubtrockenes auf dem Rasen. Da stand der Vau Eff Ell kompakt in der Mitte. Da ließ RB mal gleich die Mitte unbesetzt. Kein Konrad Laimer, kein Kevin Kampl, kein Balltreiber, keiner, der das Scharnier nach vorn machte. So blieb Leipzig hilflos. Bochum musste gar nicht tief stehen, clever mittig Räume dicht machen, das reichte. Eng und entschlossen stand man ja sowieso – und hatte den flinken Flanker Gerrit Holtmann auf der Bank.

RB hatte alle Ideen in der Kabine gelassen. Stattdessen Kampf und Krampf. Statt Bewegung Kleben an Positionen. Statt Tempo Trägheit. Über die Flanken kam nur mal was, wenn´s Kamerad Zufall so wollte. Emil Forsberg holte sich die Bälle vom eigenen Strafraum. Sonst hätte er wohl keine bekommen. So zäh war schon lange kein RB-Match mehr.

Bochumer Doppelpech: VfL scheitert an Alu und Nkunku

Dass in den Strafräumen beide Truppen über eine Stunde hinweg nichts zuwege brachten, erhöhte den Gähn-Faktor. Es sei denn, der Puls pulsierte, wenn Yussuf Poulsen mal wieder auf dem Rasen landete. Bochum ist eben Malocher-Stadt – mit Pulsschlag aus Stahl. Wusste schon Herbert Grönemeyer, der geborene Göttinger.“

Deborah Stutzke und Joachim Schuth titeln in der Bild: „Bochumer Doppelpech: VfL scheitert an Alu und Nkunku.“ im text dazu heißt es: „Fast hätte der kleine VfL dem nächsten großen Favoriten ein Bein gestellt. Doch am Ende stolperte er gegen Leipzig selbst in eine unglückliche Pleite… Während die Bayern (2:4) und Dortmund (1:1) in dieser Saison schon wichtige Punkte beim Aufsteiger liegen ließen, hat sich RB mit reichlich Massel im Ruhrstadion durchgesetzt. „Joker“ Christopher Nkunku (24) war‘s, der 24 Minuten nach seiner Éinwechslung das Siegtor (82.) für die Gäste erzielte.“

Und weiter. „Bochum am Boden. Dabei waren die Jungs von Trainer Thomas Reis (49) in dieser umkämpften Partie lange obenauf, trafen zuvor Latte und Pfosten. Kapitän Anthony Losilla (35) nach Abpfiff geknickt: „Natürlich schon bitter, aber wir haben trotzdem eine gute Partie gegen diesen starken Gegner abgeliefert.“ Stimmt! Der aber hatte mit Nkunku den Unterschieds-Spieler. Der pfeilschnelle Franzose, teuerster „Nicht-Nationalspieler der Welt,“ entwischte einmal der VfL-Defensive, schob den Ball aus vollem Lauf ins lange Eck. Bereits das 14. Saisontor der Stürmers, der 2019 für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt war.

