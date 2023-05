VfL Bochum: Beim Hertha-Spiel winkt ein neuer Fan-Rekord

Bochum. Bei Hertha BSC könnte der VfL Bochum den Klassenerhalt klar machen. Viele Fans werden nach Berlin fahren. Es könnte einen VfL-Rekord geben.

Der VfL Bochum mobilisiert seine Fans. Zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag rechnet der Bundesligist mit mehr als 10.000 Anhängern im Berliner Olympiastadion. Es könnte gar einen neuen Fan-Rekord geben. Die bisher meisten bei einem „Auswärtsspiel“ waren beim DFB-Pokalfinale 1988. 25.000 Fans unterstützten Bochum im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Bei einem Ligaspiel sind die 12.000 Fans, die mit dem VfL 2002 auf dem Tivoli in Aachen den Aufstieg feierten, bisher die Höchstzahl.

Sie könnte am Wochenende übertroffen werden, wenn der VfL Bochum bei Hertha BSC versucht, einen weiteren oder sogar den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

fKlare Ansage: Die Profis des VfL Bochum hielten nach dem Sieg gegen den FC Augsburg dieses Banner hoch. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Das Banner, das die VfL-Profis nach dem 3:2-Sieg gegen Augsburg hochhielten, hat vielleicht noch einmal dafür gesorgt, dass sich Menschen überlegt haben, ihren Lieblingsclub zum vielleicht letzten Auswärtsspiel der Saison nach Berlin zu begleiten. „Am 20.05 alle nach Berlin!“ stand als Aufforderung auf dem Banner. Die Botschaft ist angekommen. Der Gästeblock im Berliner Olympiastadion ist jeden Fall schon einmal ausverkauft.

7100 Tickets hatten die Berliner dem VfL zur Verfügung gestellt. 7100 Tickets hat der VfL verkauft. Dazu kommen dann zahlreiche Fans, die sich im freien Verkauf bedient haben oder es noch tun werden. Am Montagmorgen waren im freien Verkauf über die Hertha-Seite noch reichlich Tickets zu bekommen. Vorsichtige Schätzungen der Bochumer Verantwortlichen belaufen sich längst auf 10.000 VfL-Fans, die am Samstag im Stadion sein werden.

VfL Bochum Fanclub „Bochumer Botschaft“ kommt wieder mit dem Boot

Eva Jobs wird eine davon sein. Die gebürtige Bochumerin gehört zum Vorstand des Berliner VfL-Fanclubs „Bochumer Botschaft“. Der Fanclub benötigte keine besondere Aufforderung, um nach Berlin zu kommen. Die meisten Mitglieder wohnen in Berlin. Sie werden auch diesmal eine besondere Form der Anreise wählen: sie kommen mit dem Schiff. Ähnliche Aktionen fanden bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison sowie am vorletzten Spieltag der Saison 2017/18 statt, als der VfL jeweils bei Union Berlin zu Gast war.

Die Fahrt führt diesmal auf der Spree Richtung Westen, entlang der Museumsinsel, des Regierungsviertels, vorbei am Schloss Bellevue nach Charlottenburg. Mitfahrgelegenheiten bestehen nicht mehr. Die Fahrt ist seit zwei Wochen ausgebucht.

Der Fanclub „Bochumer Botschaft“ wurde 2006 in Berlin gegründet. Foto: Bochumer Botschaft, Fanclub VfL Bochum in Berlin

Die „Bochumer Botschaft“ wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein eingetragener Fanclub mit mehr 120 Mitgliedern. Die „Botschaft“ ist zugleich offene Anlaufstelle für die VfL-Fans in Berlin und Umgebung. Alle Pflichtspiele werden im Junction Café in Berlin-Kreuzberg übertragen und oft kommen auch VfL-Fans auf Berlin-Besuch vorbei. Auch diesmal wird es am Freitag vor dem Spiel ein Fan-Treffen in der Fan-Kneipe geben.

VfL Bochum: Fan-Gruppierung „Ostkurve“ bietet besonderen Mottoschal an

„Es ist die vierte Fahrt, die wir jetzt anbieten“, sagt Jobs. „Die Fahrten sind immer relativ schnell ausverkauft. Wir haben mehr als 100 Mitglieder. Wenn da jeder noch einen weiteren Gast mitbringt, ist das Schiff schnell voll. Das größte Schiff, das wir bisher hatten, hatte 315 Plätze. Das Schiff, das wir jetzt haben, hat 250 Plätze.

Jobs lebt seit 15 Jahren in Berlin. „Mit sechs Jahren war ich das erste Mal zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder im Ruhrstadion“, sagt sie nun wenige Tage vor dem Spiel. „Ich bin Bochumerin und bleibe Bochumerin.“ So oft es geht, versucht sie die Heimspiele im Ruhrstadion zu sehen. Gegen den FC Augsburg war sie im Ruhrstadion. „Nach dem Sieg ist die Stimmung bei den Fans des VfL Bochum wieder richtig gut.“

Auch sie hat bisher nur gehört, dass 7100 Fans nach Berlin kommen werden. „Die Mannschaft will alles geben. Wir als Fans geben alles. Es wäre kein klassisches Wunder, wenn es mit dem Klassenerhalt klappen würde, aber es wäre schon eine Riesen-Leistung.“

Die hat auch die Fan-Gruppierung „Ostkurve“ geplant. Sie wird 8000 Mottoschals mit nach Berlin bringen. Die Schals sind dann am Samstag ab 12 Uhr am Treffpunkt Berlin am Coubertinplatz vor dem Gästeeingang des Olympiastadions gegen eine Spende zu bekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum