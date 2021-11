VfL Bochum gegen Freiburg: Über Brüderpaare und Jokertore

Marco Terrazzino ist der bisher letzte Torschütze des VfL Bochum gegen den SC Freiburg. Am 5. Februar 2016 erzielte er beim 2:0-Sieg im Ruhrstadion das 2:0. Das 1:0 hatte Tim Hoogland geschossen.

Bochum. 19 Spiele hat es zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg gegeben. Beim letzten Vergleich waren zwei aktuelle VfL-Spieler bereits dabei.

Das Spiel des VfL Bochum gegen den SC Freiburg am 13. Spieltag der aktuellen Bundesligasaison ist der 20. Vergleich der beiden Teams. In der Bundesliga trafen die beiden Vereine bisher 14 Mal aufeinander. Drei Spiele endeten Unentschieden, fünf Spiele hat Bochum gewonnen. Hier sind ein paar weitere Zahlen zum SC Freiburg.

300 Seit November 2011 ist Christian Streich Trainer des SC Freiburg. Das Spiel beim VfL Bochum ist sein 300. als Trainer. Hätte er zu Beginn der Saison 2018/2019 nicht zwei Spiele verpasst, weil er Rückenprobleme hatte, wären es mit dem Bochumspiel sogar schon 302.

89 Brüderpaare hat es laut offizieller Zählung der Internetplattform transfermarkt.de in der Bundesliga bisher gegeben. Exemplarisch erwähnt sind hier Klaus und Thomas Allofs, Uli und Dieter Hoeneß, Volker und Rüdiger Abramczik, Kevin-Prince und Jerome Boateng oder auch Christian und Toni Schreier. Bei Freiburg spielen seit dieser Saison die Brüder Keven und Nico Schlotterbeck zusammen.

Losilla und Riemann waren 2016 schon dabei

6 Jahre spielt der SC Freiburg jetzt bereits wieder in der Bundesliga. Den letzten Vergleich zwischen dem VfL Bochum und Freiburg gab es am 5. Februar 2016. Im Ruhrstadion gewann der VfL durch Tore von Tim Hoogland und Marco Terrazzino mit 2:0. Mit Manuel Riemann und Anthony Losilla spielten da bereits zwei Akteure beim VfL mit, die auch an diesem Samstag mit dabei sein werden.

173 Zweikämpfe hat Lucas Höler bisher in der laufenden Saison gewonnen. Damit ist der Stürmer bester Zweikämpfer des SC Freiburg und zweitbester Zweikämpfer der gesamten Liga – hinter Bochums Danilo Soares. Er bringt es bislang auf 175 gewonnene Zweikämpfe. Mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck haben die Freiburger einen weiteren Spieler in dieser Rangliste in den Top-Ten. Er hat bisher 145 Zweikämpfe gewonnen.

24 Jokertore hat Nils Petersen bisher erzielt. Der Angreifer des SC Freiburg ist damit der Top-Joker der Bundesliga-Geschichte. Die Abwehrspieler des VfL Bochum müssen sich aber diesmal nicht auf ihn einstellen. Er ist nach Knieproblemen zwar ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, das Spiel in Bochum aber kommt für ihn noch zu früh.

Freiburger stellen die beste Abwehr der Bundesliga

11 Gegentore haben die Freiburger in dieser Saison erst hinnehmen müssen. Das ist Bestwert der Liga. Mainz hat zwölf Gegentore bekommen, Leipzig und die Bayern 13. Bei Bochum sind es 19 Gegentore. Die meisten hat Greuther Fürth bekommen: 33.

22 Jahre spielt der SC Freiburg in der Bundesliga. Der VfL Bochum hat in dieser Statistik klar die Nase vorn. Der VfL spielt aktuell seine 35. Saison in der Bundesliga.

5,1 Millionen Euro im Durchschnitt je Spieler beträgt aktuell der Marktwert der Mannschaft des SC Freiburg. Bei VfL Bochum liegt der Durchschnittswert je Spieler bei 1,3 Millionen Euro.

25,6 ist der Altersdurchschnitt der Spieler beim SC Freiburg. Beim VfL Bochum ist der Altersdurchschnitt 27,6. Damit stellt der VfL das älteste Team der Liga.

