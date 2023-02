VfL Bochum gegen Bayern: Emotionale Choreo und Grönemeyer vor Anpfiff

München/Bochum. Fans von Bayern München und dem VfL Bochum feiern heute ihre Freundschaft. Vor Anpfiff wurde es emotional.

Im Rahmenprogramm bei Heimspielen des VfL Bochum ist die Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer das Highlight. An diesem Samstag aber tönte es auch in einem anderen Stadion aus den Lautsprechern: in der Allianz Arena bei Bayern München - und fast alle sangen mit.

Beim Duell der ungleichen Klubs ging es am Samstagnachmittag emotional zu. Seit 50 Jahren sind die Fans der beiden Vereine befreundet, es ist eine der ältesten Verbindungen im deutschen Fußball - und begann in den 1970er Jahren, als sich eine Bochumer Fangruppe vor Anhänger von Bayern München gestellt hatte, als diese von anderen VfL-Fans angegriffen worden waren.

An diesem Samstag wurde das Jubiläum in München zelebriert. In der Südkurve der Bayern war das Logo des VfL Bochum bei einer Choreographie groß zu sehen, unter dem Dach im Gästeblock gab es das entsprechende Pendant. Schon weit vor Anpfiff hatten sich die Fans beider Lager in der Stadt getroffen, um auf die Freundschaft anzustoßen.

Sportlich hingegen sind die Unterschiede zwischen den Klubs gewaltig. Der VfL Bochum ist als klarer Außenseiter zum Rekordmeister gereist. Aber verstecken will sich der Abstiegskandidat nicht. „Es ist der falsche Ansatz, nach München zu fahren, um ungeschoren nach Hause zu kommen“, sagte Trainer Thomas Letsch am Freitag. Dies wäre ein „absoluter Fehler“.

Bochums Trainer Thomas Letsch ist guter Dinge vor dem Spiel beim FC Bayern München. Foto: Marius Becker/dpa

Das Hinspiel hatte der VfL unter Letsch-Vorgänger Thomas Reis in Bochum mit 0:7 verloren. Die Leistungen in den vergangenen Wochen machen dem Tabellen-15. jedoch Mut, unter der Woche zeigten die Bochumer beim knappen Achtelfinal-Aus im Pokal gegen Borussia Dortmund (1:2) einen vielversprechenden Auftritt.

VfL Bochum will es wie gegen den BVB machen

„Wir müssen es wie zuletzt gegen Dortmund auch gegen die Bayern machen - wohlwissend, dass die Rollen noch klarer verteilt sein werden als am Mittwoch“, sagte Letsch. Seine Mannschaft sei nach dem harten Match noch nicht bei 100 Prozent. (mit sid)

