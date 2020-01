Der VfL Bochum hat den Jahresauftakt in der 2. Liga verpatzt. Der Revierklub verlor bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld nach einer schwachen Leistung mit 0:2. Torwart Manuel Riemann sah am Ende Gelb-Rot, Feldspieler Vitaly Janelt musste die letzten Minuten ins Tor des VfL. Die Gastgeber träumen nun weiter von der Bundesliga, die Bochumer fürchten mehr denn je den Abstieg in die Drittklassigkeit. Zu Recht.

VfL-Trainer Thomas Reis setzte beim offensivstarken Spitzenreiter auf die erwartete Startelf mit Patrick Fabian als Abwehrchef der Viererkette, einer potenziell defensivstarken Raute mit Robert Tesche als Sechser, Vitaly Janelt und Anthony Losilla auf den Halbpositionen, Chung-Yong Lee als Zehner. Vorne sollten sich Danny Blum und Silvere Ganvoula behaupten.

Und auch das war zu erwarten: Einige der rund 1.500 mitgereisten Fans des VfL Bochum zündeten pünktlich zum Anpfiff ein kleines Silvester-Feuerwerk ab, protestierten damit auch gegen die ungeliebte Anstoßzeit am Dienstag. Das erneute Abfackeln von Pyrotechnik wird dem Revierverein wieder eine Geldstrafe einbringen.

Bochum hält in der Anfangsphase dagegen

„Wir fahren nicht nach Bielefeld und haben die Hosen voll“, hatte Bochums Trainer Reis gesagt. Seine ganz in Rot spielende Elf hielt in der zerfahrenen Anfangsphase zumindest dagegen, setzte auf eine kompakte Verteidigungsstrategie. Dies gelang weitgehend, ging aber zu Lasten der Offensive, die sich im ersten Durchgang keine echte Chance herausarbeiten konnte. Die langen Bälle des erstaunlich unsicher wirkenden Torwart Manuel Riemann landeten meist beim Gegner oder im Aus, und die Grätschen von Patrick Fabian liefen ins Leere oder trafen den Gegner. Folglich sah der 32-Jährige in Minute 32 die Gelbe Karte. Der Freistoß aus 17 Metern, getreten von Cedric Brunner, wurde von der Mauer abgeblockt.

Da stand es jedoch schon 1:0 für die Arminia, die offensiv bis dahin auch nur eine abgefälschte Flanke von Jonathan Clauss, die sich auf die Latte senkte, zustande gebracht hatte. In einem derartigen 0:0-Spiel entscheiden oft Standards. Bielefeld holte sich einen Freistoß im Halbfeld ab, Marcel Hartel schlug den Ball auf den langen Pfosten, Danilo Soares verlor das Kopfballduell, aus dem Gewühl landete der Ball dann beim schnell schaltenden Andreas Voglsammer. Der Stürmer vollstreckte aus elf Metern eiskalt. 1:0 für Bielefeld (27.).

Viele Fehler prägen das Spiel des VfL Bochum

Bochum war nun gefordert, aber von Bochum kam nach vorne nichts, zu viele Fehler prägten das Spiel des VfL, es gab keinen Fluss, kein Tempo, zu wenig Leidenschaft. Den Spitzen fehlte es an Unterstützung aus dem Mittelfeld, über die Außen. Erst in Minute 45 hätte Ganvoula volley abziehen können, zögerte nach der Flanke von Soares aber zu lange, und ein Freistoß von Blum war leichte Beute für Bielefelds Torwart Stefan Ortega. Da ein Fauxpas von Saulo Decarli ungestraft blieb und der Arminia auch nichts weiter einfiel, blieb es beim 0:1 zur Pause.

Nach dem Wechsel mühte sich der VfL um die Initiative, blieb aber harmlos. Bielefeld setzte in der weiterhin zerfahrenen Partie Nadelstiche nach VfL-Fehlern. So in Minute 52, als Jonathan Clauss abzog, Riemann aber im kurzen Eck parierte, kurz darauf verzogen Voglsammer, der auffällige Clauss, der eingewechselte Edmundsson und erneut Voglsammer. Das 2:0 lag in der Luft.

VfL-Torwart Manuel Riemann erhält die Quittung

Trainer Reis hatte nach gut einer Stunde reagiert, brachte Tom Weilandt für den Gelb-Rot gefährdeten Tesche. Auch Simon Zoller kam ins Spiel, für Lee. Bochum agierte nun im altbekannten 4-2-3-1, aber die wenigen Abschlüsse brachten den Tabellenführer im ostwestfälischen Winter so gar nicht ins Schwitzen. Reis zog einen letzten Joker, Manuel Wintzheimer ersetzte Rechtsverteidiger Cristian Gamboa, mit Dreierkette und fünf Offensiven sollte der Ausgleich her. Doch stattdessen kam es noch schlimmer für den VfL: Manuel Riemann sah Gelb, klatschte danach Richtung Schiedsrichter Robert Kempter höhnisch in die Hände und erhielt die Quittung: Gelb-Rot. Vitaly Janelt ging für die letzten fünf Minuten plus Nachspielzeit ins Tor, das Wechselkontingent war ja ausgeschöpft. Fabianj Klos machte nach einem Konter in der Nachspielzeit dann den Deckel drauf. 2:0. Bielefeld obenauf - Bochum am Boden.

Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:0 (1:0)

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl, Hartel (90.+4 Soukou) - Clauss (85. Clauss), Yabo (63. Edmundsson), Voglsammer - Klos

Bochum: Riemann - Gamboa (78. Wintzheimer), Fabian, Decarli, Soares - Tesche (62. Weilandt) - Losilla, Janelt - Lee (68. Zoller) - Ganvoula, Blum

Tore: 1:0 Voglsammer (27.), 2:0 Klos (90.+3)

Gelb-Rot: Riemann (83.)

