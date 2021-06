VfL Bochum: Für die Fans ist Tesche der Spieler der Saison

Im letzten Spiel der Saison fehlte Robert Tesche (M.). Der Mittelfeldspieler war gesperrt. Die Meisterschale reckte er nach dem Sieg gegen Sandhausen und dem Aufstieg in die Bundesliga umso freudiger in die Höhe.

Bochum. Der VfL Bochum wollte von den Fans wissen, wer für sie der Spieler der Saison ist. Die Wahl fiel auf einen Akteur, der wichtige Tore erzielte.

Diese Wahl kommt dann doch nicht überraschend. Der VfL Bochum wollte von den Fans wissen, wer für sie der VfL-Spieler der Saison ist. Sie konnten für jeden Spieler stimmen, die mindestens ein Spiel gemacht hat. Am Ende bekam ein Akteur die meisten Stimmen, der fast schon als Auslaufmodell galt.

Einen Sieger muss es geben. In der abgelaufenen Saison hatten viele Akteure des VfL viele gute Aktionen. Ein Akteur aber machte den Fans aber vielleicht auch deshalb so viel Freude und bekam von ihnen die Stimme, weil er immer Leistung brachte und ansonsten sehr zurückhaltend blieb: Robert Tesche.

Er ist für die Fans der VfL-Spieler der Saison. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte in der Aufstiegssaison viele schöne, vor allem aber auch viele wichtige Tore. Acht Treffer waren es schließlich. Das ist für einen defensiven Mittelfeldspieler ein herausragender Wert.

Siegtor gegen Hannover

Unter den acht Toren war unter anderem das 4:3-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Hannover 96, das 1:0 beim 2:0 gegen Heidenheim am 30. Spieltag oder das zwischenzeitliche 1:1 beim 5:1-Sieg gegen Jahn Regensburg am 32. Spieltag. Tesche traf in der Schlussphase der Saison immer dann, wenn das Team ein Tor brauchte.

Als die Bochumer am letzten Spieltag gegen Sandhausen den Titel und den Aufstieg klar machten, fehlte Tesche gesperrt. Ansonsten hatte er in allen anderen 33 Partien gespielt. 29 Mal stand er in der Startelf, vier Mal wurde er eingewechselt.

Was ihn bei den Fans nicht erst in dieser Saison so beliebt macht, lässt sich mit seiner Reaktion auf seine beiden Tore beim 3:1 gegen Nürnberg beschreiben. Tesche hat Selbstvertrauen und weiß war er kann, dennoch bleibt er zurückhaltend und für die jungen Spieler im Team auch aufgrund seiner Einstellung ein Vorbild.

Tesches Geheimnis: „Gut ernähren und gut schlafen“

Ob er überrascht von seinen eigenen Leistungen sei, war eine Frage nach dem Sieg gegen Nürnberg. „Nein, das nicht“, sagt Tesche. „Ich weiß, was ich kann und wie ich der Mannschaft helfen kann. Wichtig ist natürlich, dass man von Verletzungen verschont bleibt. Dazu im Training Gas geben, auf seinen Körper achten, sich gut ernähren und gut schlafen.“

Nicht nur Trainer Thomas Reis, auch Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz schwärmte bereits im Saisonverlauf vom Charakter und von der Leistung Tesches. „Robert ist ein absolut wichtiger Spieler für uns für die Balance zwischen Defensive und Offensive. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, ein stabilisierender Faktor.“

Tesche setzte sich mit 20 Prozent aller Stimmen vor Manuel Riemann (17 Prozent), Simon Zoller (14), Anthony Losilla (12) sowie Armel Bella Kotchap und Robert Zulj (beide 10) durch.

Keine Chance mehr unter Robin Dutt

Als Robin Dutt noch Trainer des VfL Bochum war, da hatte Robert Tesche auch einen Stammplatz: auf der Bank. In der Saison 2019/2020 kam Tesche erst am siebten Spieltag zu seinen ersten Einsatzminuten. Da war Dutt seit zwei Spielen kein Trainer mehr. Thomas Reis übernahm.

Er vertraute aber auch erst ab dem zwölften Spieltag dem Mann aus Wismar. Mit Tesche an der Seite von Anthony Losilla verloren die Bochumer in der Folge dann vier Spiele nicht. Tesche hatte seinen Platz gefunden, behielt ihn da bereits bis zum Saisonende und hatte ihn dann auch in der gerade beendeten Saison sicher.

Tesche ist der Spieler im aktuellen Bochumer Team, der die meisten Einsätze in der Bundesliga hat. 125 Spiele hat er in der Bundesliga bislang bestritten, die meisten, immerhin 63, für den Hamburger SV. Tesche wechselte 2018 von Birmingham City aus der zweiten englischen Liga zum VfL Bochum.

