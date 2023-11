VfL Bochum: Frauenteam sichert sich die Herbstmeisterschaft

Bochum. Das Frauenteam des VfL Bochum dominiert die Regionalliga. Gegen die U20 der SGS Essen sorgte besonders eine Spielerin zunächst die Akzente.

VfL Bochums Fußballerinnen sind ungeschlagener Herbstmeister der Regionalliga. Gegen die U20 der SGS Essen machten die Bochumerinnen die Hinrunde mit einem 3:0 (2:0)-Sieg perfekt. Jetzt fiebern sie der Winterpause entgegen.

Der VfL Bochum startete dominant in die erste Halbzeit an der Ardelhütte in Essen. Bereits nach 14 Minuten verarbeitete Anna Luisa Figueira Marques einen Pass in den Strafraum zur 1:0-Führung für den VfL. 20 Minuten später legte sie Anna Moczarski den Ball vor, diese verwandelte zum 2:0. „Wir haben in der ersten Halbzeit die komplette Spielkontrolle gehabt und auch nichts anbrennen lassen. Und dann auch verdient 2:0 geführt“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

In der zweiten Halbzeit übernahm Essen die Spielführung. Malinowski: „Wir haben dann ein bisschen die Spielkontrolle abgegeben und Essen hat dann etwas mehr gemacht. Aber wir haben dann zur richtigen Zeit wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt.“

Für den VfL Bochum steht nun das Spiel gegen den SSV Rhade an

In der 73. Spielminute bekam Mara Wilhelm den Ball und spielte einen Querpass auf Nina Lange. Nina Lange grätschte in den Ball und erzielte das 3:0 für Bochum. „Das dritte Tor war sehr schön herausgespielt. Wir haben heute verdient gewonnen, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war“, sagte Malinowski.

Nach dem Sieg hat der VfL seine Herbstmeisterschaft gefeiert. Nur fünf Gegentore hat Bochum in der Hinrunde kassiert und kein Spiel verloren. Malinowski: „Wir sind jetzt sehr glücklich mit der Herbstmeisterschaft. Ich glaube, das kommt alles nach dem letzten Spiel gegen Rhade, dann haben die Mädels ein bisschen Zeit für sich und können wirklich reflektieren, was sie Großes geleistet haben, da können sie wirklich sehr stolz auf sich sein.

Vor der Winterpause steht noch das erste Rückrunden-Spiel für die Bochumerinnen gegen den SSV Rhade an (So., 3. Dezember, 15 Uhr, Bochum). Davor bekommen sie eine kleine Trainingspause von ihrer Trainerin: „Wir werden jetzt ein bisschen durchatmen, weil die Mädels das auf jeden Fall brauchen, das merkt man auch. Dann gehen wir in die letzte Trainingswoche vor dem Abschlussspiel.“

Bochum: Närdemann, Angrick, A.-S. Vogel (62. Angerer), Vogel (62. Wilhelm), Maiwald (88. Holtmeyer), Hünnemeyer, Hoppius, Wenzel, Moczarski, Figueira Marques (79. Karwatzki), Lange (79. Beyer)

Tore: 0:1 Anna Luisa Figueira Marques (14.), 0:2 Anna Moczarski (34.), 0:3 Nina Lange (73.)

