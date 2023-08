VfL Bochum: Frauenteam mit erstem Schritt Richtung DFB-Pokal

Die Frauen des VfL Bochum (orange Trikots) verloren ihr Testspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Rasenplatz am Ruhrstadion an der Castroper Straße.

Bochum. Am Donnerstag beginnt für die Frauen des VfL Bochum die Regionalliga-Saison. Zuvor gab es einen letzten Test und ein Pokalspiel.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum wollen erneut durch den Westfalenpokal den DFB-Pokal erreichen. Ihr erster Gegner auf ihrem Weg ins Finale war der Landesligist SC Enger. Die Bochumerinnen dominierten das Spiel und stehen nach ihrem 7:0 (2:0)-Sieg in der nächsten Runde des Westfalenpokals.

Die erste Hälfte startete etwas schleppend für die Bochumerinnen, trotzdem traf Anna Moczarski bereits nach neun Minuten. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Alina Angerer dann das 2:0. „Wir haben es am Anfang noch zu kompliziert gemacht, die Temperaturen haben auch eine Rolle gespielt und die Anstrengung aus dem Spiel gegen Duisburg hat auch noch reingehauen“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

In der zweiten Hälfte legten die Bochumerinnen dann noch etwas zu. Fünfmal musste die Torhüterin des SC Enger noch hinter sich greifen. Nina Lange traf nach ihrer Einwechselung doppelt für die Bochumerinnen. Fraziska Wenzel und Amelie Friederike Fölsing trafen jeweils einmal, das 4:0 entstand durch ein Eigentor des SC Enger.

„Wir haben alle Tore gut rausgespielt, wir konnten die hochstehende letzte Reihe vom SC Enger gut überspielen, deshalb sind alle Tore auch nach einem ähnlichen Muster entstanden. Unser Ziel war es, in die nächste Runde einzuziehen und das haben wir ohne Verletzungen geschafft“, sagt Kyra Malinowski.

Den Test gegen den MSV Duisburg verlieren die Frauen des VfL Bochum

Tags zuvor hatten die Bochumerinnen ein Testspiel gegen den MSV Duisburg mit 1:4 (1:3) verloren. Malinowski: „Wir haben das ganz ordentlich gemacht gegen Duisburg, da war sogar für einige Spielerinnen noch Luft nach oben. Von außen hat man keinen großen Ligen-Unterschied gesehen. Wir haben zwei Tore zu viel kassiert, aber trotzdem können wir darauf aufbauen.“

Auch in der Regionalliga hat der VfL Bochum hohe Erwartungen an die Fußballerinnen, in dieser Saison sollen sie den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen. Malinowski: „Wir haben im Pokal alles gegeben, jetzt fokussieren wir uns voll auf das Spiel am Donnerstag.“ Der erste Gegner der Bochumerinnen ist der SSV Rhade (Do., 24. August, 19.30 Uhr, Dorsten).

Bochum: Ricarda Rumohr, Eva Holtmeyer, Mara Wilhelm, Alessandra Vogel, Pia Beyer (60. Amelie Friederike Fölsing), Maja Hünnemeyer (46. Janine Angrick), Anna Moczarski, Madeline Gier (46. Franziska Wenzel), Lucy Karwatzki, Nina Kerkhof (46. Frauke Kaplon), Alina Angerer(46. Nina Lange)

Tore: 1:0 Anna Moczarski (9.), 2:0 Alina Angerer (43.), 3:0, 6:0 Nina Lange (47.,76.), 4:0 ET(73.), 5:0 Franziska Wenzel (74.), 7:0 Amelie Friederike Fölsing (78.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum