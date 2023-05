VfL Bochum: Frauenteam konzentriert sich auf den Pokal

Bochum. In der Regionalliga geht es für die Fußballerinnen des VfL Bochum um nichts mehr. Der Fokus liegt auf dem Pokal und den Einzug in den DFB-Pokal.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist für die Fußballerinnen des VfL Bochum nicht mehr möglich. Der Fokus der Saison liegt jetzt viel mehr auf dem Pokal und den möglichen Einzug in den DFB-Pokal, trotzdem wollen sie in den letzten drei Spielen noch so oft wie möglich punkten. In der Regionalliga geht es nun gegen die Sportfreunde Siegen (So., 15 Uhr, Bochum). Trainerin Kyra Malinowski: „Wir wollen die Punkte, die wir mitnehmen können, noch mitnehmen und die Saison damit so gut es geht beenden.“

Die Sportfreunde Siegen sind Tabellenelfter und brauchen die möglichen drei Punkte am Sonntag für ihren Abstiegskampf. Das Hinspiel entschied Bochum 2:0 für sich, aber die letzten Spiele der Bochumerinnen liefen mit zwei Punkten aus vier Spielen nicht gut.

Malinowski ist dennoch optimistisch, nimmt das Spiel auch nicht auf die leichte Schulter: „Siegen ist vorne schon sehr gefährlich, sie bringen viel Tempo mit. Ich bin aber optimistisch, dass wir das spielerisch lösen können und wollen. Ich gehe ganz optimistisch an das Spiel.“

Ann-Sphie Vogel droht beim VfL Bochum auszufallen

In den letzten vier Spielen sind die Bochumerinnen oft durch individuelle Fehler gescheitert, diese Fehler sollen laut Malinowski diese Woche verhindert werden.

Ann-Sophie Vogel verletzte sich im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen II am Oberschenkel. „Sie hat schon wieder Teile des Trainings mitgenommen und geht wieder laufen“, sagte Malinowski. Ob sie bis Sonntag wieder fit ist, ist noch nicht klar, ob sie in Siegen spielt, wird sich kurzfristig entscheiden. Der restliche Bochumer Kader ist fit für das Spiel.

