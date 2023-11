VfL Bochum Frauen: Zwei Verletzte und ein unbequemer Gegner

Die Regionalliga-Frauen des VfL Bochum (Trikots in koralle) spielen bei Vorwärts Spoho Köln.

Bochum. In der Regionalliga spielt der VfL Bochum bei Vorwärts Spoho Köln. Trainerin Malinowski muss ihr Team auch auf einen besonderen Platz vorbereiten.

VfL Bochums Fußballerinnen sind bisher ungeschlagene Tabellenführer in der Regionalliga. In der vergangenen Woche hatte der VfL spielfrei, eine kurze Pause sollte den Bochumerinnen neue Energie für die nächsten Spiele geben. Als Nächstes sind sie beim Tabellenletzten Vorwärts Spoho Köln zu Gast (So., 5. November, 15 Uhr, Köln).

Am vergangenen Sonntag hatte der VfL Bochum spielfrei in der Regionalliga, Trainerin Kyra Malinowski setzte dazu noch eine kleine Trainingspause an. „Die paar Tage Pause haben den Mädels mal gutgetan, um die Batterien wieder aufzuladen und die Köpfe freizubekommen. Am Dienstag sind wir direkt wieder mit einer guten Intensität ins Training eingestiegen und die Vorfreude auf das nächste Meisterschaftsspiel ist schon wieder groß.”

Das nächste Meisterschaftsspiel der Bochumerinnen steht am Sonntag gegen Vorwärts Spoho Köln an. Auf zwei Spielerinnen im Kader muss Malinowski gegen Köln verzichten. Nina Kerkhof verletzte sich, als sie in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde, jetzt steht ihr noch eine Operation bevor. Auch Madeline Gier fehlt verletzungsbedingt gegen Köln.

Trotz Bochums Favoritenrolle will Malinowski das Spiel gegen Köln nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Köln ist eine Wundertüte, ich kann sie schwer einschätzen. Aber ich erwarte einen Gegner, der tief in der eigenen Hälfte steht und die Null so lange wie möglich halten will.“

Dazu glaubt Malinowski, dass der kleine Platz in Köln ihnen Schwierigkeiten bereiten könnte. Der Trainingsschwerpunkt lag in dieser Woche darauf, spielerische Lösungen gegen einen tief stehenden Gegner zu finden. Malinowski: „Die drei Punkte stehen erstmal im Vordergrund, da ist es uns egal, wie wir gewinnen sollten. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir gute spielerische Lösungen finden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum