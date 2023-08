VfL Bochum: Frauen spielen gegen Erstligisten im Ruhrstadion

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL Bochum betreibt gegen den BVB Wiedergutmachung - was geht jetzt in Augsburg?

Bochum. Der Rahmen könnte kaum größer sein. Im Zuge von „175 Jahre VfL Bochum“ tragen die Frauen ihr Pokalspiel gegen die SGS Essen aus.

Das wird ein prall gefüllter Tag. Am Samstag, 9. September, stehen im Zuge von „175 Jahre VfL Bochum“ am und im Vonovia Ruhrstadion nicht nur der große Familien- und Mitmachtag und ein Spiel von VfL-Legenden gegen eine Ü40-Stadtauswahl an. Für die Frauenmannschaft des VfL Bochum geht es an diesem Tag in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Kyra Malinowski empfängt Bundesligist SGS Essen im Vonovia Ruhrstadion. Anstoß ist um 13 Uhr.

Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Fortuna Köln in der ersten Runde spielen die Frauen damit erneut im Ruhrstadion. Gegen Köln waren fast 1500 Zuschauer im Stadion. Diesmal könnten es noch mehr werden. Tickets für das Pokalspiel sind seit Montag, 28. August, im Ticketonlineshop zu bekommen.

Das Ruhrstadion ist am Spieltag dann ab 11.30 Uhr,, auch die Tageskassen werden geöffnet sein. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als Fahrkarte im Nahverkehr. Rollstuhlfahrer haben erneut freien Eintritt. Sie kommen durch das Marathontor ins Stadion.

Kyra Malinowski, Cheftrainerin der VfL-Frauen, freut sich auf die Partie: „Wir freuen uns sehr darüber, auch in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Hause zu spielen. Natürlich hatten wir uns wie in der ersten Runde einen Regionalligisten gewünscht. Dass es jetzt direkt gegen einen Erstligisten geht, stellt uns natürlich vor eine besondere Herausforderung. Die Rollen sind klar verteilt. Es ist aber sehr schön, dass wir im Derby auf die SGS Essen treffen. Wir hoffen erneut auf eine super Kulisse.“

