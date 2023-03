VfL Bochum: Frauen nehmen Favoritenrolle gegen den BVB an

Bochum. Dieses Spiel gab es noch nicht. Die Frauen des VfL Bochum spielen erstmals gegen den BVB. Im Westfalenpokal ist Bochum klarer Favorit.

Viertelfinale im Westfalenpokal der Frauen zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum – zweiter Versuch. Das Spiel zwischen dem Bezirksligisten und dem Regionalligisten sollte bereits am 9. Februar ausgetragen werden. Es wurde dann aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt. An diesem Mittwoch, 8. März, soll die letzte Viertelfinalbegegnung nun stattfinden. Um 19.30 Uhr erwartet Dortmund den VfL am Fußballpark des BVB an der Adi-Preissler-Allee.

Der Gewinner des Spiels trifft im Halbfinale auf den Westfalenligisten SV Borussia Friedenstal. Der setzte sich in seinem Viertelfinale mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen die SpVg. Bergofen durch. Das zweite Halbfinale bestreiten die beiden Regionalligisten Arminia Bielefeld und Sportfreunde Siegen. Die Spiele sind zunächst für den 10. April angesetzt.

VfL Bochum: Einsatz von Mara Wilhelm ist fraglich

Anders als bei den Männern, wo es jüngst im DFB-Pokal das Spiel Bochum gegen Dortmund gab, ist die Rollenverteilung im Westfalenpokal der Frauen eine andere. Der Regionalligist aus Bochum ist der Favorit.

„Wir nehmen diese Rolle auch an“, sagte VfL-Trainerin Kyra Malinowski. „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Es ist das erste zwischen diesen beiden Teams bei den Frauen. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Brisanz bei den Spielen der Männer ist es natürlich auch für uns ein besonderes Derby.“

Personell sieht es bei den Bochumerinnen gut aus. Hinter dem Einsatz von Mara Wilhelm steht nach ihrer Verletzung am Wochenende noch ein Fragezeichen. Mit dabei wird aber in jedem Fall wieder Pia Rybacki sein.

