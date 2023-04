VfL Bochum: Frauen müssen neuen Aufstiegsanlauf nehmen

Bochum. Das Frauenteam des VfL Bochum kann in dieser Saison noch einen Titel holen. Allerdings nicht den in der Regionalliga.

Das war es nun endgültig für das Frauenteam des VfL Bochum mit dem Thema Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski kann in dieser Saison noch einen Titel holen. Allerdings wird es nicht der Meisterschaftstitel in der Regionalliga sein.

Die Bochumerinnen können noch Westfalenpokalsieger werden. Im Finale geht es für sie gegen Armina Bielefeld. Im Westfalenpokal ist Bochum in dieser Saison noch ungeschlagen. In der Liga gibt es derzeit nur noch Niederlagen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Vorwärts Spoho Köln Mitte April gab es nun gegen VFR Warbeyen die nächste 1:2-Niederlage. Damit beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Bocholt inzwischen zehn Punkte.

Theoretisch wäre es noch möglich, den Rückstand auf Bocholt aufzuholen. Praktisch scheint das aber nicht mehr machbar – dafür passen die eigenen Ergebnisse nicht mehr, dafür spielen die vor den Bochumerinnen liegenden Teams aus Bocholt, Mönchengladbach und Fortuna Köln inzwischen zu konstant.

VfL Bochum liegt gegen Warbeyen nach drei Minuten zurück

Das Spiel gegen Warbeyen verlief ging allerdings auch so, wie man es sich nicht wünscht. Bereits nach drei Minuten führte Warbeyen mit 1:0. Zwei Minuten vor dem Ende fiel das zweite Tor für Warbeyen. Ann-Sophie Vogel hatte drei Minuten nach dem Seitenwechsel für das zwischenzeitliche 1:1 und für Hoffnung bei den Bochumerinnen gesorgt. Sie wurde nicht erfüllt.

Weiter geht es für die Bochumerinnen in der Regionalliga mit dem Spiel bei Bayer Leverkusen II am kommenden Sonntag, 7. Mai (13 Uhr).

VfL Bochum: Pimentel-Bauer - Streller, Rybacki, Holtmeyer (80. Gier), Angrick, Wilhelm, Ann-Sophie Vogel, Ales. Vogel, Beyer (46. Fölsing), Schmidt (89. Dubbel), Reis

Tore: 0:1 (3.), 1:1 Ann-Sophie Vogel (48.), 1:2 (88.)

