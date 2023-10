VfL Bochum Frauen: Matchplan geht gegen Köln bestens auf

Bochum. Die Frauen des VfL Bochum bleiben klar auf Aufstiegskurs gegen Köln erzielte Hoppius drei Tore. Am Dienstag steht ein Nachholspiel an.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum zeigten im Regionalligaspiel gegen die U20 des 1. FC Köln eine beeindruckende Dominanz. Mit einem überzeugenden 8:0-Sieg behaupteten die Bochumerinnen ihre unangefochtene Tabellenführung.

Die Partie begann mit einer Stunde Verspätung, da die Kölnerinnen aufgrund von Verkehrsproblemen nicht rechtzeitig am Spielort an der Hiltroper Straße in Bochum eintrafen. Doch die Bochumerinnen starteten direkt mit einer energiegeladenen Pressingtaktik in das Spiel.

Drei Torchancen verspielten die Bochumerinnen, bis Dörthe Hoppius bereits in der 13. Minute zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später erhöhte sie selbst auf 2:0. Nina Lange vergab einen Elfmeter, machte das aber später mit dem 4:0 wieder wett. „Wir haben ganz schnell den Fokus reinbekommen und gehen da mit 6:0 in die Halbzeit, wir waren also spielerisch ganz klar überlegen“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Bochumerinnen das Ergebnis auf 8:0: Bochums Torjägerin Dörthe Hoppius traf dreimal, das Nachwuchstalent Anna Luisa Figueira Marques erzielte vor ihrer Auswechslung zwei Tore. Ann-Sophie Vogel, Nina Lange und Lucy Karwatzki trafen je einmal für den VfL.

VfL Bochum ist am Dienstag im Nachholspiel gefordert

Malinowski: „Wir haben ganz viele Bälle direkt aus dem Pressing erobert, die Kölnerinnen sind ihren Kurzpassspiel treu geblieben und genau da haben wir uns den Ball im Endeffekt jedes Mal geholt. Das Spiel lief sehr gut, wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung.“

Jetzt steht direkt am Dienstag das nächste Regionalligaspiel für den VfL an. Im Nachholspiel treffen sie auf den Aufsteiger SV Walbeck (3. Oktober, 13 Uhr, Geldern). Malinowski: „Wir wollen am Dienstag auf jeden Fall den nächsten Dreier mitnehmen.“

Bochum: Kari Närdemann, Pia Sophie Rybacki (68. Alina Angerer), Janine Angrick, Mara Wilhelm (46. Alessandra Vogel), Ann-Sophie Vogel (46. Nina Kerkhof), Anna Maiwald, Dörthe Hoppius (59. Pia Beyer), Franziska Wenzel, Anna Moczarski, Anna-Luisa Figueira Marques (59. Lucy Karwatzki), Nina Lange

Tore: 1:0, 2:0, 6:0 Dörthe Hoppius (13., 15., 43.), 3:0 Ann-Sophie Vogel (20.), 4:0 Nina Lange (23.), 5:0, 7:0 Anna Luisa Figueira Marques (29., 54.), 8:0 Lucy Karwatzki (84.)

