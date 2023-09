VfL Bochum Frauen: Erschwerte Vorbereitung auf das Heimspiel

Bochum. Mit 4:0 setzten sich die Frauen des VfL Bochum am ersten Spieltag der Regionalliga durch. Nun geht es gegen das starke Team des FSV Gütersloh II.

Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SSV Rhade steht das erste Heimspiel für die Fußballerinnen des VfL Bochum in der Regionalliga an. Am Sonntag (3. September, 15 Uhr) empfangen sie die zweite Mannschaft des FSV Gütersloh.

Die Vorbereitung auf dieses Regionalligaspiel gestaltet sich anders als gewohnt, da der VfL Bochum keinen Zugriff auf Videos oder Aufzeichnungen von Gütersloh hatte. Dennoch ist Bochums Trainerin Kyra Malinowski auf mögliche Überraschungen seitens Gütersloh vorbereitet.

„Wir wissen, dass sie gut mitspielen“, sagte sie. „Sie haben sich vergangene Saison als Aufsteiger sehr gut in der Liga etabliert. Gütersloh wird eine Überraschung für uns.“ In der vergangenen Saison hatte sich der FSV Gütersloh im Abstiegskampf durchgesetzt und die Liga gehalten.

Die Ziele für das bevorstehende Spiel sind aus Bochumer Sicht klar definiert. Im ersten Heimspiel der Saison will der VfL Bochum sich besonders zeigen und den Weg für den Aufstieg zu ebnen. Malinowski: „Das ist das erste Heimspiel, wir wollen uns zeigen, beweisen und auf jeden Fall den nächsten Dreier einfahren.“

Besondere Veränderungen im Bochumer Kader gibt es am Sonntag nicht. Allerdings wird Maja Hünnemeyer fehlen. Pia Rybacki ist ebenso wie Ann Sophie Vogel in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Malinowski: „Wir müssen gucken, wie die beiden sich einfinden, dann werden wir sehen, wer letztlich im Kader ist.“

